На українсько-румунському кордоні обмежено рух авто: яка причина

З 2 грудня 2025 року на українсько-румунському кордоні в пункті пропуску Солотвино – Сігету-Мармацієй діють тимчасові обмеження руху авто.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Держприкордонслужби.

Обмеження руху авто на Солотвино – Сігету-Мармацієй

"З 2 грудня 2025 року продовжуються тимчасові обмеження руху транспортних засобів через пункт пропуску Солотвино – Сігету-Мармацієй", - йдеться в повідомленні.

У будні дні (понеділок–п’ятниця) з 9:00 до 16:00 оформлення транспортних засобів буде призупинятися. Пішохідне сполучення залишається без обмежень.

У пресслужбі повідомляють, що обмеження пов’язані з реконструкцією мосту через річку Тиса і, за попередніми оцінками, триватимуть близько 22 діб. Також громадян просять враховувати цю інформацію під час планування поїздок та, за можливості, обирати інші пункти пропуску.

Зміна правил перетину кордонів ЄС

З 12 жовтня 2025 року Європейський Союз запустив систему в’їзду/виїзду (Entry/Exit System — EES). Вона автоматично фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів ЄС громадянами третіх країн, включно з громадянами України.

EES планували запустити ще минулого листопада, але впровадження відклали, бо деякі країни ЄС були не готові. Тоді Франція, Німеччина та Нідерланди сповістили Європейську комісію, що нова система досі не є достатньо стабільною, а випробування, необхідні для її запровадження, проведені ще не були.

З 28 жовтня 2025 року у всіх пунктах пропуску на кордоні України та Угорщини запрацювала система EES.