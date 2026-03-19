На украинско-польской границе заработали новые мобильные сканеры

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Государственной таможенной службы.

О новых мобильных сканерах

На стратегически важных участках украинско-польской границы в тестовом режиме начали работать четыре новых мобильных сканирующих системы американской компании Varex Imaging. Их использование расширяет возможности обнаружения скрытых товаров и помогает эффективнее противодействовать таможенным правонарушениям.

Особенностью новых сканеров есть интеграция искусственного интеллекта для анализа изображений. Программное обеспечение автоматически выявляет потенциальные риски и аномалии, минимизируя влияние человеческого фактора и повышая точность таможенного контроля.

Системы универсальны и способны сканировать грузовые автомобили, легковые автомобили и микроавтобусы, что позволяет гибко адаптировать их к потоку транспорта.

В настоящее время оборудование уже развернуто в пунктах пропуска "Ягодин", "Рава-Русская" и "Краковец". После завершения реконструкции пункта пропуска "Шегини" мобильный сканер будет введен и там. Снабжение систем осуществлено в рамках Договора между правительствами Украины и Польши о предоставлении кредита на условиях связанной помощи.

Использование новейших сканеров позволит значительно ускорить таможенные процедуры и сократить время проверки транспортных средств. Благодаря высокой мобильности и скорости сканирования возрастет пропускная способность пунктов пропуска, особенно в периоды повышенной нагрузки.

Компания Varex Imaging Corporation, оборудование которой уже применяется более чем в 150 странах мира, известна высокой надежностью и эффективностью своих систем.

Напомним, в пунктах пропуска на румынской границе начато внедрение новой цифровой системы въезда/выезда EES (Entry/Exit System). Эта система, предназначенная для граждан третьих стран, уже стартовала в ряде ключевых пограничных пунктов.