Украинцы за семь месяцев уплатили более 112 млрд грн военного сбора: какие регионы в лидерах

По итогам семи месяцев 2026 года поступления военного сбора увеличились на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе – июле государственный бюджет получил 112,2 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

Для сравнения, за этот же период 2025 года показатель составил 89,5 млрд грн, то есть чистый прирост составил 22,7 млрд грн.

Где оплатили больше всего

Наибольшие суммы военного сбора поступили из:

Киева - 37,1 млрд грн;

Днепропетровской области - 11,9 млрд грн;

Львовской области - 9,1 млрд грн;

Харьковской области - 7,1 млрд грн.

Военный сбор – один из источников наполнения государственного бюджета. Денежные средства используются, в частности, для финансирования потребностей обороны и выплат, связанных с обеспечением военнослужащих.

Ранее сообщалось, что после завершения военного положения Украина может ввести новый налог на восстановление вместо военного сбора. Такой вариант правительство рассматривает для сохранения стабильных доходов государственного бюджета в период послевоенного обновления.