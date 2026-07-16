Киев и Днепр лидируют: сколько военного сбора уплатили украинцы за полгода

В январе-июне 2026 года в государственный бюджет Украины поступило 94,2 млрд. грн. военного сбора. Этот показатель на 19,2 млрд грн или на 25,6% превышает результаты аналогичного периода прошлого года, когда поступления составляли 75 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Рост поступлений напрямую связан с увеличением фонда оплаты труда и повышением средней заработной платы в стране.

Наибольшие объемы военного сбора перечислили плательщики следующих регионов:

Киев - 31 млрд грн;

Днепропетровская область - 100 млрд грн;

Львовская область - 7,6 млрд грн;

Харьковская область - 5,9 млрд грн.

С 1 июля 2026 года правила перечисления налога изменились. Теперь уплата военного сбора осуществляется на новые бюджетные счета, которые открыла Государственная казначейская служба Украины.

Изменение реквизитов произошло из-за того, что средства теперь зачисляются в специальный фонд государственного бюджета Украины для целевого финансирования нужд обороны. Новые счета были открыты для всех кодов классификации доходов бюджета.

Напомним, 14 мая Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий, что военный сбор будет идти исключительно на денежное довольствие военнослужащих Вооруженных сил Украины .