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Київ та Дніпро лідирують: скільки військового збору сплатили українці за пів року

Військовий збір
Платники податків перерахували 94,2 млрд грн військового збору за перше півріччя / Depositphotos

У січні-червні 2026 року до державного бюджету України надійшло 94,2 млрд грн військового збору. Цей показник на 19,2 млрд грн, або на 25,6% перевищує результати аналогічного періоду минулого року, коли надходження становили 75 млрд грн. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.

Зростання надходжень напряму пов'язане зі збільшенням фонду оплати праці та підвищенням середньої заробітної плати в країні.

Найбільші обсяги військового збору перерахували платники таких регіонів:

  • Київ — 31 млрд грн; 
  • Дніпропетровська область — 100 млрд грн; 
  • Львівська область — 7,6 млрд грн; 
  • Харківська область — 5,9 млрд грн.

З 1 липня 2026 року правила перерахування податку змінилися. Відтепер сплата військового збору здійснюється на нові бюджетні рахунки, які відкрила Державна казначейська служба України.

Зміна реквізитів відбулася через те, що кошти тепер зараховуються до спеціального фонду державного бюджету України для цільового фінансування потреб оборони. Нові рахунки відкрили для всіх кодів класифікації доходів бюджету.

Нагадаємо, 14 травня Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який передбачає, що військовий збір йтиме виключно на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України.

Автор:
Тетяна Ковальчук