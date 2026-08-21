Українці за сім місяців сплатили понад 112 млрд грн військового збору: які регіони в лідерах

За підсумками семи місяців 2026 року надходження військового збору збільшилися на 25,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року. У січні – липні державний бюджет отримав 112,2 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Державна податкова служба України.

Для порівняння, за цей же період 2025 року показник становив 89,5 млрд грн, тобто чистий приріст склав 22,7 млрд грн.

Де сплатили найбільше

Найбільші суми військового збору надійшли з:

Києва — 37,1 млрд грн;

Дніпропетровської області — 11,9 млрд грн;

Львівської області — 9,1 млрд грн;

Харківської області — 7,1 млрд грн.

Військовий збір є одним із джерел наповнення державного бюджету. Кошти використовуються, зокрема, для фінансування потреб оборони та виплат, пов’язаних із забезпеченням військовослужбовців.

Раніше повідомлялося, що після завершення воєнного стану Україна може запровадити новий податок на відбудову замість військового збору. Такий варіант уряд розглядає для збереження стабільних доходів державного бюджету в період післявоєнного відновлення.