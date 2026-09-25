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С начала года военный сбор принес бюджету почти 129 млрд грн

гривны
С начала года военный сбор принес бюджету около 129 млрд грн / Depositphotos

За январь-август 2026 плательщики перечислили в бюджет 128,96 млрд грн военного сбора — на 24,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Около трети всей суммы поступило от плательщиков в Киеве.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Государственной налоговой службы.

За восемь месяцев военный сбор уплатили более 2 млн. плательщиков. За аналогичный период 2025 года бюджет получил 103,3 млрд. грн.

Больше всего средств по месту уплаты поступило в Киеве - 42,5 млрд грн. Далее следуют Днепропетровская область с 13,6 млрд грн, Львовская – 10,6 млрд грн и Харьковская – 8,1 млрд грн.

Итого на эти четыре региона пришлось около 58% всех поступлений военного сбора за восемь месяцев.

Для плательщиков также важно, что с 1 июля 2026 г. действуют обновленные реквизиты бюджетных счетов для уплаты военного сбора.

Самозанятые лица, мобилизованные или принятые на военную службу по контракту, освобождаются от его уплаты на период службы. Увольнение применяется автоматически по данным реестра военнообязанных.

Напомним, за январь-июль украинцы уплатили 112,2 млрд грн военного сбора, что на 25,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Автор:
Татьяна Гойденко

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