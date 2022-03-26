В Киеве и области вводят комендантский час с 20.00 субботы до 7.00 понедельника

Комендантский час в Киеве и области, по решению военного командования, снова будет усилен и продлится полтора дня: с 20:00 26 марта до 7:00 утра понедельника, 28 марта.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Комендантский час в Киеве и области, по решению военного командования, снова будет усилен. И продлится с 20:00 сегодняшнего вечера до 7:00 утра понедельника, 28 марта", — говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что по городу во время комендантского часа может передвигаться только транспорт по спецпропускам.

"Киевляне могут выйти на улицу только для того, чтобы пройти к укрытию по сигналу тревоги. Общественный транспорт, магазины, аптеки, заправки не будут работать", — сообщили в КГГА.

Отметим, полуторасуточные комендантские часы вводят на случай возможного обострения. Также в это время украинские защитники активно разыскивают российских диверсантов в городах.

Напомним также, что в столице уже дважды за время военного положения объявлялся комендантский час сроком около полутора суток, что объяснялось необходимостью концентрации силовиков на борьбе с вражескими диверсионными группами. Последний раз он действовал с вечера 21 по утро 23 марта. В частности, за 21 марта власти отчитались о поимке в Киеве 149 диверсантов.