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В Киеве и области вводят комендантский час с 20.00 субботы до 7.00 понедельника
Комендантский час в Киеве и области, по решению военного командования, снова будет усилен и продлится полтора дня: с 20:00 26 марта до 7:00 утра понедельника, 28 марта.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Комендантский час в Киеве и области, по решению военного командования, снова будет усилен. И продлится с 20:00 сегодняшнего вечера до 7:00 утра понедельника, 28 марта", — говорится в сообщении.
Также подчеркивается, что по городу во время комендантского часа может передвигаться только транспорт по спецпропускам.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Киевляне могут выйти на улицу только для того, чтобы пройти к укрытию по сигналу тревоги. Общественный транспорт, магазины, аптеки, заправки не будут работать", — сообщили в КГГА.
Отметим, полуторасуточные комендантские часы вводят на случай возможного обострения. Также в это время украинские защитники активно разыскивают российских диверсантов в городах.
Напомним также, что в столице уже дважды за время военного положения объявлялся комендантский час сроком около полутора суток, что объяснялось необходимостью концентрации силовиков на борьбе с вражескими диверсионными группами. Последний раз он действовал с вечера 21 по утро 23 марта. В частности, за 21 марта власти отчитались о поимке в Киеве 149 диверсантов.