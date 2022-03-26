У Києві та області вводять комендантську годину з 20.00 суботи до 7.00 понеділка

Комендантська година у Києві та області, за рішенням військового командування, знову буде посилена та триватиме півтори доби з 20:00 26 березня до 7:00 ранку понеділка, 28 березня.

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Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"Комендантська година у Києві та області, за рішенням військового командування, знову буде посилена і триватиме з 20:00 сьогоднішнього вечора до 7:00 ранку понеділка, 28 березня", — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що містом під час комендантської години може пересуватися лише транспорт за спецперепустками.

"Кияни можуть вийти на вулицю лише для того, щоб пройти до укриття за сигналом тривоги. Громадський транспорт, магазини, аптеки, заправки не працюватимуть", — повідомили у КМДА.

Зазначимо, півторадобова комендантська година вводиться на випадок можливого загострення. Також у цей час українські захисники активно розшукують російських диверсантів у містах.

Нагадаємо також, що в столиці вже двічі за час воєнного стану оголошувалась комендантська година терміном близько півтори доби, що пояснювалося необхідністю концентрації силовиків на боротьбі з ворожими диверсійними групами. Востаннє вона діяла з вечора 21 по ранок 23 березня. Зокрема, за 21 березня влада прозвітувала про затримання в Києві 149 диверсантів.