Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категорія
Суспільство
Дата публікації

У Києві змінили тривалість комендантської години

У Києві змінили тривалість комендантської години
Кличко заявив, що комендантська година триватиме з 21:00 до 6:00 ранку. Фото: Facebook/Віталій Кличко

З сьогоднішнього дня, 28 березня, у Києві та Київській області зміниться тривалість комендантської години.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"З сьогоднішнього дня, 28 березня, комендантська година починатиметься годиною пізніше, а закінчуватиметься годиною раніше і триватиме з 21:00 до 6:00 ранку", – написав Кличко.

Раніше повідомлялося, що в Києві та Київській області не вводитиметься посилена комендантська година.

До цього в КМДА повідомили, що комендантська година у Києві та області, за рішенням військового командування, знову буде посилена і триватиме з 20:00 сьогоднішнього вечора до 7:00 ранку понеділка, 28 березня.

Нагадаємо, у столиці вже двічі за час воєнного стану оголошувалась комендантська година терміном близько півтори доби, що пояснювалося необхідністю концентрації силовиків на боротьбі з ворожими диверсійними групами.

Востаннє він діяв з вечора 21 по ранок 23 березня. Зокрема, за 21 березня влада прозвітувала про затримання в Києві 149 диверсантів.

Комендантська година в Києві була запроваджена 24 лютого після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Півторадобовий комендантський годинник вводить на випадок можливого загострення. Також у цей час українські захисники активно розшукують російських диверсантів у містах.

Автор:
Дмитро Нарожний