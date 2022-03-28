У Києві змінили тривалість комендантської години

З сьогоднішнього дня, 28 березня, у Києві та Київській області зміниться тривалість комендантської години.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"З сьогоднішнього дня, 28 березня, комендантська година починатиметься годиною пізніше, а закінчуватиметься годиною раніше і триватиме з 21:00 до 6:00 ранку", – написав Кличко.

Раніше повідомлялося, що в Києві та Київській області не вводитиметься посилена комендантська година.

До цього в КМДА повідомили, що комендантська година у Києві та області, за рішенням військового командування, знову буде посилена і триватиме з 20:00 сьогоднішнього вечора до 7:00 ранку понеділка, 28 березня.

Нагадаємо, у столиці вже двічі за час воєнного стану оголошувалась комендантська година терміном близько півтори доби, що пояснювалося необхідністю концентрації силовиків на боротьбі з ворожими диверсійними групами.

Востаннє він діяв з вечора 21 по ранок 23 березня. Зокрема, за 21 березня влада прозвітувала про затримання в Києві 149 диверсантів.

Комендантська година в Києві була запроваджена 24 лютого після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Півторадобовий комендантський годинник вводить на випадок можливого загострення. Також у цей час українські захисники активно розшукують російських диверсантів у містах.