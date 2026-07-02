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Правительство освободило от проверок имущество предприятий, поврежденное из-за российских обстрелов

пожар
Бизнес после обстрелов получит больше свободы для возобновления без проверок / ГСЧС

Кабинет министров освободил от государственных проверок недвижимое имущество предприятий, которое было уничтожено или повреждено в результате российских обстрелов. Решение должно ускорить возобновление бизнеса, позволив предприятиям сосредоточиться на восстановлении вместо прохождения контрольных процедур.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует премьер-министр Юлия Свириденко.

Бизнес после обстрелов

Отныне государственные проверки не будут проводиться по ряду объектов недвижимости, которые получили повреждения или расположены на опасных территориях.

В частности, проверки не будут осуществляться в отношении имущества, уничтоженного или поврежденного в результате боевых действий, расположенного на территориях активных или возможных боевых действий, временно оккупированных территориях, а также на землях рискованного земледелия или участках, загрязненных или потенциально загрязненных взрывоопасными предметами.

По оценкам правительства, решение будет касаться десятков тысяч объектов. Ожидается, что это позволит предприятиям сосредоточить ресурсы на возобновлении деятельности, а не на прохождении контрольных процедур.

В то же время, правительство отмечает, что государственный контроль будет сохраняться в сферах, связанных с защитой жизни и здоровья людей, охраной окружающей среды, безопасностью государства и выполнением международных обязательств Украины.

Кроме того, для пострадавшего от российской агрессии бизнеса продолжают действовать государственные программы поддержки. Среди них:

  • льготные кредиты на восстановление предприятий в размере до 150 млн грн под 0,1% годовых в первые два года в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%";
  • компенсация страховой премии до 3 млн. грн. для предприятий во всех регионах и компенсация убытков до 30 млн грн для бизнеса из прифронтовых областей;
  • гранты на восстановление производственных предприятий в размере до 16 млн грн;
  • компенсация части заработной платы и единого социального взноса для сохранения рабочих мест в рамках программы "Точка опоры".

Напомним, в ночь на 28 июня российская армия нанесла удар по Киеву ракетами и дронами. Среди объектов, которые получили повреждения, - фармацевтический завод "Дарница".

Автор:
Ольга Опенько