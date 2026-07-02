Новое производство в Черкасской области получит более 52 млн грн налоговых льгот: что известно

Кабинет министров утвердил перечень оборудования, которое ООО "Фиднова Центр" сможет импортировать без уплаты ввозной пошлины и НДС для реализации инвестиционного проекта в Черкасской области. Объем государственной налоговой поддержки превысит 52 млн. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минэкономики.

Кабмин поддержал масштабный инвестпроект

Это решение позволит реализовать инвестиционный проект по созданию современного производства высокопротеиновых кормовых примесей и животных жиров в Черкасской области.

Проект предусматривает реконструкцию нежилых построек под новые производственные мощности в сфере перерабатывающей промышленности. Ожидается, что его реализация будет способствовать развитию агропереработки, созданию новых рабочих мест и укреплению экономической устойчивости региона.

Решение принято в рамках специального инвестиционного договора, одобренного распоряжением Кабинета Министров от 29 октября 2025 г. №1175.

В рамках государственной поддержки предприятие будет освобождено от уплаты ввозной пошлины на сумму около 7,8 млн. грн., а также от уплаты НДС при импорте оборудования на сумму свыше 45 млн. грн. Кроме того, инвестпроект предусматривает налоговые льготы по налогу на прибыль и компенсацию затрат на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Как отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратов, государственная поддержка проектов со значительными инвестициями создает для бизнеса реальные стимулы вкладывать средства в производство в Украине.

"Для нас важно, чтобы инвесторы не только запускали новые производственные мощности, но и развивали переработку, создавали рабочие места и укрепляли экономику регионов. Проект ООО "Фиднов центр" именно отвечает этой задаче, ведь направлен на развитие агропереработки и производство продукции с высокой добавленной стоимостью", - подчеркнул он.

Государственная поддержка предоставляется в соответствии с Законом Украины "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине" и доступна предприятиям, которые заключили специальный инвестиционный договор с государством и реализуют проекты в определенных законодательством сферах.

Программа является составной частью государственной политики "Сделано в Украине". Она предполагает, что инвесторы, вкладывающие от 12 млн евро, могут получить компенсацию до 30% капитальных инвестиций через разные механизмы государственной поддержки. Максимальный срок реализации таких проектов составляет пять лет.

Среди приоритетных направлений инвестирования – перерабатывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, транспорт и логистика, образование, наука, медицина, сфера обращения с отходами, культура, туризм, спорт и электронные коммуникации.

Напомним, Кабинет министров освободил от государственных проверок недвижимое имущество предприятий, которое было уничтожено или повреждено в результате российских обстрелов. Решение должно ускорить возобновление бизнеса, позволив предприятиям сосредоточиться на восстановлении вместо прохождения контрольных процедур.