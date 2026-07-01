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Восстановление поврежденного бизнеса: правительство запустило кредиты под 0,1%

деньги
Правительство запустило кредиты под 0,1% / Depositphotos

В Украине официально стартовала новая программа льготного кредитования для предприятий, подвергшихся разрушениям или повреждениям в результате российских обстрелов. Малый и средний бизнес сможет получить финансирование на восстановление своих мощностей по символической ставке, что должно ускорить реанимацию отечественного производства.

Как сообщает Delo.ua, об этом говорится на Правительственном портале.

Новая инициатива реализуется в рамках государственной политики "Сделано в Украине" как отдельное направление популярной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

По словам Премьер-министра Украины Юлии Свириденко, кроме дешевых ссуд, пострадавшим компаниям доступны гранты на закупку производственного оборудования, механизмы компенсаций за вынужденный простой работников, а также инструменты страхования военных рисков.

Ключевые условия: лимиты, сроки и дополнительные льготы

Условия финансирования максимально лояльны и адаптированы к кризисным реалиям:

  • Сумма и ставка: предприятия могут привлечь до 150 миллионов гривен, при этом в первые два года процентная ставка составит лишь 0,1% годовых. Начиная с третьего года, ссуда будет обслуживаться на стандартных условиях программы "5-7-9%".
  • Сроки: максимальный срок, на который выдается кредит составляет до 10 лет. Подать официальную заявку в один из уполномоченных банков можно в течение двух лет с момента фиксации факта разрушения или повреждения имущества.
  • Отдельный лимит: главным преимуществом является то, что эти возобновляемые ссуды не будут засчитываться в общий лимит максимальной суммы, установленного для других направлений "5-7-9%". Это позволит предпринимателям привлекать средства на восстановление и пользоваться другими государственными кредитами для финансирования операционной деятельности или оборотных средств.

Напомним, ранее Минэкономики уже анонсировало условия, при которых бизнесу после обстрелов дадут кредиты под 0% и раскрыло детали новой программы. Тогда планировалось запустить льготное финансирование в объеме до 150 миллионов гривен, чтобы помочь компаниям, понесшим значительные убытки из-за войны, как можно быстрее вернуться к работе и сохранить рабочие места.

Автор:
Максим Кольц