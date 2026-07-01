Відбудова пошкодженого бізнесу: уряд запустив кредити під 0,1%

В Україні офіційно стартувала нова програма пільгового кредитування для підприємств, які зазнали руйнувань або пошкоджень внаслідок російських обстрілів. Малий та середній бізнес зможе отримати фінансування на відновлення своїх потужностей за символічною ставкою, що має прискорити реанімацію вітчизняного виробництва.

Як повідомляє Delo.ua, про це йдеться на Урядовому порталі.

Нова ініціатива реалізується у межах державної політики "Зроблено в Україні" як окремий напрям популярної програми "Доступні кредити 5-7-9%".

За словами Прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко, крім дешевих позик, постраждалим компаніям наразі доступні гранти на закупівлю виробничого обладнання, механізми компенсацій за вимушений простій працівників, а також інструменти страхування воєнних ризиків.

Ключові умови: ліміти, строки та додаткові пільги

Умови фінансування є максимально лояльними та адаптованими до кризових реалій:

Сума та ставка: підприємства можуть залучити до 150 мільйонів гривень, при цьому упродовж перших двох років відсоткова ставка становитиме лише 0,1% річних. Починаючи з третього року, позика обслуговуватиметься на стандартних умовах програми "5-7-9%".

Терміни: максимальний строк, на який видається кредит, становить до 10 років. Подати офіційну заявку до одного з уповноважених банків можна упродовж двох років із моменту фіксації факту руйнування чи пошкодження майна.

Окремий ліміт: головною перевагою є те, що ці відновлювальні позики не будуть зараховуватися до загального ліміту максимальної суми, встановленого для інших напрямів "5-7-9%". Це дозволить підприємцям залучати кошти на відбудову та паралельно користуватися іншими державними кредитами для фінансування операційної діяльності чи обігових коштів.

Нагадаємо, раніше Мінекономіки вже анонсувало умови, за яких бізнесу після обстрілів дадуть кредити під 0% та розкрило деталі нової програми. Тоді планувалося запустити пільгове фінансування обсягом до 150 мільйонів гривень, щоб допомогти компаніям, які зазнали значних збитків через війну, якнайшвидше повернутися до роботи та зберегти робочі місця.