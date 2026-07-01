Понад 90 мільярдів за місяць: ПФУ назвав суми, які витратили на пенсії та лікарняні у червні

Пенсійний фонд України (ПФУ) повністю завершив фінансування соціальних виплат за червень поточного року. Загальна сума спрямованих коштів перевищила 90 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це йдеться сайті ПФУ.

На що пішли гроші у червні:

Пенсії: традиційно найбільша стаття видатків — 74,5 млрд грн ;

традиційно найбільша стаття видатків — ; Соціальна допомога та інші виплати: 10,9 млрд грн ;

; Страхові виплати: 3,4 млрд грн (зокрема, 2,1 млрд грн спрямували на оплату лікарняних);

(зокрема, спрямували на оплату лікарняних); Субсидії та пільги: на оплату житлово-комунальних послуг виділили 1,3 млрд грн.

Крім того, протягом першого місяця літа органи Пенсійного фонду надали 1 564,1 тис. послуг громадянам, які звернулися по допомогу чи консультації.

У ПФУ додали, що фінансування виплат за липень стартує вже 1 липня. Нарахування коштів відбуватиметься за звичним графіком.

Нагадаємо, станом на середину квітня 9 мільйонів пенсіонерів уже отримали весняну соцдопомогу у розмірі 1500 гривень. Програма спрямована на посилення захисту вразливих категорій населення в умовах економічної нестабільності.