Более 90 миллиардов в месяц: ПФУ назвал суммы, потраченные на пенсии и больничные в июне

Пенсионный фонд Украины полностью завершил финансирование социальных выплат за июнь текущего года. Общая сумма направленных средств превысила 90 млрд. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится на сайте ПФУ.

На что пошли деньги в июне:

Пенсии: традиционно самая большая статья расходов - 74,5 млрд грн ;

традиционно самая большая статья расходов - ; Социальная помощь и другие выплаты: 10,9 млрд грн ;

; Страховые выплаты: 3,4 млрд грн (в частности, 2,1 млрд грн направили на оплату больничных);

(в частности, направили на оплату больничных); Субсидии и льготы: на оплату жилищно-коммунальных услуг было выделено 1,3 млрд грн .

Кроме того, в течение первого месяца лета органы Пенсионного фонда предоставили 1 564,1 тыс. услуг гражданам, обратившимся за помощью или консультациями.

В ПФУ добавили, что финансирование выплат за июль стартует уже 1 июля. Начисление средств будет производиться по привычному графику.

Напомним, на середину апреля 9 миллионов пенсионеров уже получили весеннюю соцпомощь в размере 1500 гривен. Программа направлена на усиление защиты уязвимых категорий населения в условиях экономической нестабильности.