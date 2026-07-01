Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,79

--0,06

EUR

51,03

--0,13

Наличный курс:

USD

44,75

44,60

EUR

51,40

51,15

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Более 90 миллиардов в месяц: ПФУ назвал суммы, потраченные на пенсии и больничные в июне

пенсии
Пенсионный фонд направил 74 миллиарда на июньские выплаты / Depositphotos

Пенсионный фонд Украины полностью завершил финансирование социальных выплат за июнь текущего года. Общая сумма направленных средств превысила 90 млрд. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится на сайте ПФУ.

На что пошли деньги в июне:

  • Пенсии: традиционно самая большая статья расходов - 74,5 млрд грн ;
  • Социальная помощь и другие выплаты: 10,9 млрд грн ;
  • Страховые выплаты: 3,4 млрд грн (в частности, 2,1 млрд грн направили на оплату больничных);
  • Субсидии и льготы: на оплату жилищно-коммунальных услуг было выделено 1,3 млрд грн .

Кроме того, в течение первого месяца лета органы Пенсионного фонда предоставили 1 564,1 тыс. услуг гражданам, обратившимся за помощью или консультациями.

В ПФУ добавили, что финансирование выплат за июль стартует уже 1 июля. Начисление средств будет производиться по привычному графику.

Напомним, на середину апреля 9 миллионов пенсионеров уже получили весеннюю соцпомощь в размере 1500 гривен. Программа направлена на усиление защиты уязвимых категорий населения в условиях экономической нестабильности.

Автор:
Татьяна Бессараб