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Миллионные инвестиции во время войны: в Черкасской области построят один из крупнейших мясокомбинатов страны

мясо
Украинская компания построит мощный мясоперерабатывающий комплекс в Черкасской области / Depositphotos

Украинская аграрная компания Dairy Global Experts планирует привлечь 150 миллионов долларов инвестиций для строительства современного комплекса по забою и первичной переработке крупного рогатого скота в Черкасской области.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина".

Общая стоимость масштабного проекта оценивается в 160 миллионов долларов. Эту инициативу уже внесли в инвестиционный каталог Ukraine Investment Guide 2026, который был презентован на Международной конференции по восстановлению Украины (URC 2026) в польском Гданьске.

Отмечается, что будущий завод станет одним из самых крупных предприятий по переработке говядины в стране. Его проектная мощность рассчитана на убой до 1 тысячи голов скота за одну рабочую смену.

Это позволит ежесуточно производить около 350 тонн говяжьих туш и до 250 тонн готовой продукции.

Инвестор создает предприятие полного цикла по глубокой переработке мяса, где будут производиться охлажденные и замороженные туши, фарш, бургеры, колбасные изделия, а также желатин, коллаген и кормовые добавки из побочных продуктов.

Основными экспортными рынками на предприятии определены страны Европейского Союза, Ближнего Востока, Северной Африки, Китай и Юго-Восточная Азия.

Сырьевую базу для завода обеспечат более 150 ферм Ассоциации производителей молока, что гарантирует стабильные поставки скота.

В настоящее время проект находится на стадии подготовки. Специалисты разработали предпроектное технико-экономическое обоснование и готовят проектно-сметную документацию.

Ориентировочный срок реализации проекта составляет четыре года, а прогнозируемый срок окупаемости инвестиций – семь лет при ожидаемой внутренней норме доходности (IRR) на уровне 22%.

О Dairy Global Experts

Dairy Global Experts – украинская международная консалтинговая и аграрная компания, основанная в 2024 году.

Компания специализируется на развитии молочного животноводства, внедрении современных технологий в агропроизводстве, повышении эффективности животноводческих предприятий, а также занимается экспортом живого крупного рогатого скота и говядины.

По итогам прошлого года выручка компании выросла на 90,2% – до $9,1 млн.

Напомним, в Хмельницкой области в рамках индустриального парка "Теофиполь Эко Парк" запланировано строительство нового предприятия по переработке рыбы и мяса. За одну рабочую смену комплекс сможет выпускать до 39,28 тонн готовой продукции. Проект реализует компания ООО "Тео Эко Фуд".

Автор:
Татьяна Бессараб