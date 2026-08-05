Експорт свіжого м’яса з України зріс майже у 33 рази

У першому півріччі 2026 року Україна експортувала 11,4 тис. тонн м’яса великої рогатої худоби на $59,5 млн. Найбільше зростання зафіксували у сегменті свіжого та охолодженого м’яса: обсяг його поставок збільшився майже у 33 рази, а виторг — майже у 41 раз.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Мilkua.

На морожене м’ясо ВРХ припало 9,2 тис. тонн експорту. Це на 4,2% менше, ніж у січні-червні 2025 року.

Водночас виторг від його постачання зріс на 11,2% — до $41,8 млн.

Основними покупцями мороженого м’яса ВРХ стали:

Азербайджан — 35,8%;

Узбекистан — 32,1%;

Китай — 11,2%.

Експорт свіжого та охолодженого м’яса становив 2,2 тис. тонн, що майже у 33 рази перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

Дохід від його продажу сягнув $17,7 млн, збільшившись майже у 41 раз.

Головними ринками збуту цієї продукції були:

Туреччина — 82%;

Грузія — 15,6%;

Молдова — 1,9%.

Додамо, що українські компанії за перше півріччя 2026 року експортували 248,4 тис. тонн м'яса птиці. Це на 9,7% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. При цьому загальна виручка від реалізації знизилася на 1,8% і становила $526,4 млн.