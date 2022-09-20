Рада прив'язала ренту на видобуток газу до внутрішніх цін його продажу

Верховна Рада тимчасово прив'язала ставку рентної плати за користування надрами для видобування природного газу до внутрішніх фактичних цін продажу цього палива.

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За прийняття відповідного законопроєкту №7732 за основу на засіданні 20 вересня проголосувало 264 депутати, після чого він одразу ж був схвалений в цілому вже 268 нардепами.

Документом передбачено внесення відповідних змін до перехідних положень Податкового кодексу, а саме встановлення нових тимчасових правил обчислення фактичної ціни продажу газу, на яку посилається стаття 252 кодексу про рентну плату за користування надрами.

Так, фактичною ціною реалізації газу, видобутого в Україні з 1 серпня 2022 року платниками рентної плати за користування надрами, буде максимальний показник з нижченаведених величин (вони мають вказуватися за 1000 кубометрів, у гривнях та без ПДВ):

- середньозважена ціна газу, який буде поставлений платниками ренти у звітному періоді Національній акціонернії компанії "Нафтогаз України" за результатом закупівлі на організованих товарних ринках

- cередньозважена ціна продажу газу, який буде поставлений платниками ренти у звітному періоді, що склалася за результатами торгів з першого по останній день місяця, що передує звітному періоду (крім "Нафтогазу" та його дочірніх структур)

- ціна природного газу, визначена як середнє арифметичне значення таких величин:

1) середньоарифметична ціна UA VTP Gas price на умовах передоплати advanced payment (наступний місяць, MaH), що розраховується як середньоарифметичне значення між цінами Bid та Ask, опублікованими у звіті Argus European Natural Gas під заголовком Ukraine Market Information and Prices за період з першого по останній день місяця, що передує звітному періоду

2) середньоарифметична ціна UA VTP Gas Price (наступний місяць, MaH), що розраховується як середньоарифметичне значення між цінами Bid та Ask, опублікованими у звіті ICIS European Spot Gas Market під заголовком UA VTP Gas Price Assessment за період з першого по останній день місяця, що передує звітному періоду

Міністерство економіки повинно буде до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, публікувати на своєму сайті у спеціальному розділі вказані показники та фактичну ціну продажи газу.

Оскільки у нормах Податкового кодексу, що прописують залежність розміру ренти від глибини покладів та розмірів фактичних цін продажів, такі розміри вказані у доларах, новим законом визначено, що задля порівняння їх з обчисленими фактичними цінами у гривнях їх будуть переводити в нацвалюту за офіційним курсом Нацбанку України на 1 число наступного місяця.

Ці норми будуть діяти до кінця місяця, в якому Кабінет міністрів повністю скасує будь-які заборони на здійснення експорту природного газу з України. Вони також не стосуватимуться газу, який поставляється в рамках механізму покладення спеціальних обов’язків щодо формування ресурсу для побутових споживачів та виробників теплової енергії.

Авторами законопроєкту були голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев та нардеп Андрій Жупанин (представляють фракцію "Слуга народу").

Як вказують вони у пояснювальній записці, згідно чинного підходу, фактичною ціною реалізації для газу вважається середнє арифметичне між середньою вартістью імпортного газу в процесі його митного оформлення за звітний період та середньоарифметичного значення котирувань цін газу на звітний місяць на нідерландському газовому хабі (ТТF), за інформацією біржі EEX, що склалися за календарний місяць, що передує звітному періоду.

"В той же час через військову агресію РФна території України та її газовий шантаж Європи, ціна на газ в Європі почала збільшуватися та досягла рекордних показників – понад 3500 доларів за 1000 кубометрів. Водночас в Україні було створено заборону експорту природного газу, що призвело до того, що вартість реалізації продукції є в рази нижчою, ніж ціна, за якою сплачується рента", - нагадали вони.

В результаті, як пояснили свою ініціативу депутати, велика частина газовидобутку стала збитковою, що призводить до зниження обсягів видобутку та збільшення залежності України від імпорту газу.

Нагадаємо при цьому, що до війни Гетманцев вже пропонував прив'язати газову ренту до ціни продажу палива на біржах, але разом із встановленням іншої диференціації ставки оподаткування в залежності від цін продажу та глибини свердловин видобутку - з підвищенням цих самих ставок. Той законопроект викликав обурення бізнесу і зрештою так і не був розглянутий Радою.