Рада привязала ренту на добычу газа к внутренним ценам его продажи

Верховная Рада временно привязала ставку рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа к внутренним фактическим ценам продажи этого топлива.

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За принятие соответствующего законопроекта №7732 за основу на заседании 20 сентября проголосовали 264 депутата, после чего он был одобрен сразу в целом уже 268 нардепами.

Документом предусмотрено внесение соответствующих изменений в переходные положения Налогового кодекса, а именно установление новых временных правил исчисления фактической цены продажи газа, на которую ссылается статья 252 кодекса о рентной плате за пользование недрами.

Так, фактической ценой реализации газа, добытого в Украине с 1 августа 2022 плательщиками рентной платы за пользование недрами, будет максимальный показатель из нижеприведенных величин (они должны указываться за 1000 кубометров, в гривнах и без НДС):

- средневзвешенная цена газа, который будет поставлен плательщиками ренты в отчетном периоде Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" по результатам закупки на организованных товарных рынках

- средневзвешенная цена продажи газа, который будет поставлен плательщиками ренты в отчетном периоде, которая сложилась по результатам торгов с первого по последний день месяца, предшествующего отчетному периоду (кроме "Нефтегаза" и его дочерних структур)

- цена природного газа, определенная как среднее арифметическое значение следующих величин:

1) среднеарифметическая цена UA VTP Gas price на условиях предоплаты advanced payment (следующий месяц, MaH), рассчитываемая как среднеарифметическое значение между ценами Bid и Ask, опубликованными в отчете Argus European Natural Gas под названием Ukraine Market Information and Prices за период с первого по последний день месяца, предшествующего отчетному периоду

2) среднеарифметическая цена UA VTP Gas Price (на следующий месяц, MaH), рассчитываемая как среднеарифметическое значение между ценами Bid и Ask, опубликованными в отчете ICIS European Spot Gas Market под названием UA VTP Gas Price Assessment за период с первого по последний день месяца, предшествующего отчетному периоду

Министерство экономики должно будет до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, публиковать на своем сайте в специальном разделе указанные показатели и фактическую цену продажи газа.

Поскольку в нормах Налогового кодекса, прописывающих зависимость размера ренты от глубины скважин и величин фактических цен продаж, такие размеры указаны в долларах, новым законом определено, что для сравнения их с вычисленными фактическими ценами в гривнах их будут переводить в нацвалюту по официальному курсу Нацбанка Украины на 1 число следующего месяца.

Эти нормы будут действовать до конца месяца, в котором Кабинет министров полностью отменит какие-либо запреты на осуществление экспорта природного газа из Украины. Они также не будут касаться газа, поставляемого в рамках механизма возложения специальных обязанностей по формированию ресурса для бытовых потребителей и производителей тепловой энергии.

Авторами законопроекта были глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев и нардеп Андрей Жупанин (представляют фракцию "Слуга народа").

Как указывают они в пояснительной записке, согласно действующему подходу фактической ценой реализации для газа считается среднее арифметическое между средней стоимостью импортного газа в процессе его таможенного оформления за отчетный период и среднеарифметического значения котировок цен газа на отчетный месяц на нидерландском газовом хабе (ТТF), по информации биржи EEX, сложившихся за календарный месяц, предшествующий отчетному периоду.

"В то же время из-за военной агрессии РФ на территории Украины и ее газового шантажа Европы цена на газ в Европе начала увеличиваться и достигла рекордных показателей - более 3500 долларов за 1000 кубометров. В то же время в Украине был создан запрет экспорта природного газа, что привело к тому, что стоимость реализации продукции в разы ниже, чем цена, по которой уплачивается рента", - напомнили они.

В результате, как объяснили свою инициативу депутаты, большая часть газодобычи стала убыточной, что приводит к снижению объемов добычи и увеличению зависимости Украины от импорта газа.

Напомним, что до войны Гетманцев уже предлагал привязать газовую ренту к цене продажи топлива на биржах, но вместе с установлением иной дифференциации ставки налогообложения в зависимости от цен продажи и глубины скважин добычи - с повышением этих самых ставок. Этот законопроект вызвал возмущение бизнеса и в итоге так и не был рассмотрен Радой.