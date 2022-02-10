Гетманцев предлагает Раде с апреля привязать ренту на добычу газа к цене его продажи на бирже

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предлагает привязать рентную плату за добычу природного газа к цене его продажи на украинских биржах.

Соответствующий законопроект №7038 о внесении изменений в Налоговый кодекс он зарегистрировал в парламенте 9 февраля.

Ныне базой налогообложения рентной платой при добыче газа служит стоимость проданных за соответствующий период объемов топлива, которая вычисляется по фактической цене продажи. Под ней, в свою очередь, понимается средняя таможенная стоимость импортного газа в процессе его оформления при ввозе в Украину за соответствующий период.

Гетманцев же предлагает "во избежание возможных манипуляций" определять эту цену не как таможенную стоимость при импорте газа в Украину, а как наибольший показатель из трех. Остальными двумя такими показателями являются:

- среднеарифметическое значение между ценами Bid и Ask по данным в отчете Argus European Natural Gas за соответствующий период (переведенное из евро/МВт·час в гривни за тысячу кубометров по курсу НБУ на начало следующего месяца);

- определенная Министерством экономики средневзвешенная цена продажи по результатам электронных торгов на украинских биржах.

При этом нардеп хочет дифференцировать саму ставку налогообложения добычи газа в зависимости от цены его продажи на рынке. На сегодня она составляет для старых скважин глубиной до 5 км 29%, а скважин глубже 5 км - 14%.

Автор предлагает установить следующую зависимость: при глубине старой скважины до 5 км при цене продажи газа до 200 долларов за кубометр ставка будет составлять те же 29%, при цене газа 200-400 долларов/кубометр - 39%, при цене 400-600 долларов/кубометр - 49%, при цене 600-800 долларов/кубометр - 59%, а свыше 800 долларов/кубометр - 69%.

Аналогичная зависимость ренты предусмотрена и для старых скважин глубиной более 5 км - 14%, 24%, 34%, 44% и 54% при соответствующих уровнях цены продажи газа.

Для новых же скважин глубиной до 5 км ставка ныне составляет 12%, а для более глубоких - 6%. Их также Гетманцев предлагает поднимать в точно такой же зависимости от цены реализации топлива: первую устанавливать на уровне от 12% до 52%, а вторую - от 6% до 46%.

Закон в случае принятия вступит в силу с 1 апреля, кроме положений о ренте на добычу из новых скважин, которые вступят в силу 1 января 2023 года.

В пояснительной записке к документу Гетманцев поясняет, что недавний стремительный рост цен продажи газа не повлиял на себестоимость его добычи.

"Так возникает экстра-маржа, на которую добывающие компании не рассчитывали. Природные богатства принадлежат народу, поэтому выгоду от роста мировых цен должна в первую очередь получать народ через государственный бюджет для установления социальной справедливости", - отмечает он.

По словам автора, дополнительные доходы от дифференцированной рентной платы за добычу газа позволят властям получить деньги на субсидирование граждан и компаний, которые больше всего пострадали от роста цен на газ.

Напомним, что 30 декабря 2021 года Кабинет министров обязал продавать газ украинской добычи производителям продуктов питания, признанных социально значимыми, с торговой наценкой не выше 1%. Более того, правительство обязало частных газодобытчиков продавать на бирже до конца апреля 2022 года 20% добываемого газа. Первые такие торги льготным газом начались лишь 17 января.

Решение было принято в связи с тем, что в конце декабря представители молочной и хлебной индустрии, а также птицеводы предупредили о возможном прекращении производства в своих отраслях из-за катастрофического для них роста цен на газ до 60 грн за кубометр с января. Кроме того, уже в январе о критической ситуации в отрасли из-за роста цен на газ заявили представители стекольной промышленности.