ЕБА призывает Раду не голосовать за законопроекты "слуг", предусматривающие госрегулирование цен на газ

Европейская Бизнес Ассоциация призывает депутатов Верховной Рады не допустить принятия парламентом законопроектов, предусматривающих возможность государства вводить ценовые ограничения на рынке природного газа, по крайней мере без согласования этих документов с Евросоюзом.

Как говорится в сообщении объединения, эти законопроекты противоречат обязательствам Украины, взятым в рамках соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, а также недавно утвержденному соглашению с Международным валютным фондом.

"Проекты предусматривают установление ценовых ограничений, запрет экспортных операций и принудительную продажу природного газа на бирже. Такие действия будут критически восприниматься среди иностранных партнеров и не будут способствовать интеграции с рынками природного газа государств-сторон Энергетического сообщества", — указывают в ЕБА.

Ассоциация отмечает, что в соответствии с соглашением об ассоциации с ЕС необходимо провести консультации с Европейской комиссией относительно данных законопроектов и их совместимости с положениями европейского законодательства.

По мнению экспертов ЕБА, предусмотренные проектами нормы существенно изменят правила функционирования сектора, негативно отразятся на конкуренции на этом рынке, а также фактически отменят положительные изменения проведенной реформы на рынке газа. Как следствие, данный сектор будет непривлекателен для международных инвестиций, от чего пострадает и инвестиционная привлекательность Украины в целом.

"Ручными методами рынок регулировать не стоит, ведь это в первую очередь нарушает ключевое правило, которое повсюду декларируется — важность установления равных правил работы для всех", — подчеркивается в сообщении.

Отметим, что 14 декабря депутат от "Слуги народа" Любовь Шпак внесла законопроект №6426. Он, в частности, изменяет норму о приоритетных принципах рынка газа, вводя в качестве первого из них приоритет общественных интересов, лишь за которым идет принцип свободной конкуренции.

В документе прописывается приоритет обеспечения бытовых потребителей и предприятий, обеспечивающих население теплом, газом по доступным и стабильным ценам. Для этого предлагается направлять для нужд этих категорий весь добываемый в Украине газ. Экспорт же такого газа предлагается разрешать только в случае его избытка на внутреннем рынке.

Также он прописывает возможность введения ограничений на внутреннем рынке газа, в частности, установление предельных уровней тарифов на транспортировку топлива, предельной цены поставки газа внутренним потребителям и рентабельности поставок не выше 10%.

Кроме того, примечательно, что автор предлагает заменить в законе о рынке газа все упоминания Энергетического сообщества на указание "национальных регуляторов стран, с которыми Украина подписала международные договоры в сфере энергетики".

В свою очередь председатель профильного комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус (также "Слуга народа") 30 декабря внес альтернативный законопроект №6426-1.

В отличие от законопроекта Шпак, предусматривающего изменение множества норм закона о рынке газа, он предлагает пойти по другому пути и предусмотреть создание консультативно-совещательного Кризисного комитета, который будет ответственен за управление кризисной ситуацией любого уровня в этой отрасли. Состав и порядок деятельности этого комитета будут определяться Национальным планом действий на случай кризисной ситуации в нефтегазовой сфере.

Кризисный комитет сможет инициировать запрет для оператора газохранилищ подтверждать номинации на закачку газа (кроме объемов, завезенных в режиме "таможенного склада"), принудительную продажу газа на бирже (кроме объемов, необходимых для обеспечения потребностей населения и объемов в рамках предоставления услуг балансировки оператору ГТС), определение самой биржи для принудительной продажи газа и установление ценовых ограничений при купле-продаже газа на бирже.

Также Герус предлагает прописать, что решение Кабинета министров о возложении специальных обязанностей на субъекты газового рынка должно содержать в себе предельный уровень цены газа для определенной категории субъектов этого рынка.