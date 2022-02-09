"Нафтогаз" будет вынужден просить денег из бюджета, чтобы закупить газ на следующий отопительный сезон, — Коболев

Для прохождения следующего отопительного сезона "Нафтогазу" потребуется импортировать около 8 миллиардов кубометров газа. Об этом бывший глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил в интервью изданию Forbes.

"Нафтогаз" сейчас начал импортировать газ, несмотря на все разговоры, что газа достаточно. Большая зона риска – это март. Холодный март может заставить бизнес "прикручивать" – обходиться меньшим количеством газа", — сказал Коболев.

По его словам, Минфину придется выделить компании значительную сумму, а на следующую зиму "Нафтогазу" потребуется импортировать около 8 миллиардов кубометров.

"Более точная цифра станет понятна в конце отопительного сезона. Весной цена должна откатиться, и можно будет покупать газ не по $1000, а по $500-600. Где они найдут столько денег, чтобы возобновить запасы газа на следующий год? Я об этом даже думать не хочу — страшно. Скорее всего, придется просить у государства", — утверждает бывший глава "Нафтогаза".

При этом он скептически отнесся к идее получить доступ к туркменскому энергоносителю.

"Россияне туркменский газ не пустят. Им просто невыгодно – сократится их доля рынка. Это все сказки для начальников, чтобы они верили в светлое будущие", — уверен Коболев.

Альтернативой он считает пустить туркменский газ в газопровод TANAP, который проходит через Турцию. Но для этого потребуется построить еще один газопровод. Тогда удастся в обход России получить доступ к туркменскому газу.

Напомним, независимо от наличия транзита природного газа из России, Украина может импортировать 27 млн ​​кубометров из Словакии и 8 млн кубометров из Венгрии.

При этом бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины в 2017-2019 годах Курт Волкер заявил, что в долгосрочной перспективе США могут заменить РФ на рынке газа в Европе, но Украина способна добывать больше собственного газа.