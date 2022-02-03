В долгосрочной перспективе США могут заменить РФ на рынке газа в Европе, но и Украина способна добывать больше газа — Волкер

Бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины в 2017-2019 годах Курт Волкер пояснил, сможет ли США с союзниками заменить Россию как поставщика газа в Европу своим сжиженным газом, и в какой временной перспективе это может произойти.

"Не думаю, что это возможно в краткосрочной перспективе. Но в более длительной перспективе возможно достичь, чтобы была обеспечена диверсификация с энергетическими источниками, чтобы не было ситуации, когда Европа зависит только от одного поставщика энергоресурсов", — в комментарии Delo.ua сказал Курт Волкер, прибывший в Киев 3 февраля на открытие Американского университета.

В конце декабря 2021 года американские танкеры с газом, двигавшиеся в Азию, изменили направление на Европу. Это связано с тем, что на фоне газового кризиса, спровоцированного РФ, европейские цены на голубое топливо стали выше, чем азиатские.

Но для Украины Волкер видит другое решение проблемы с газоснабжением.

"Думаю, что Украина способна добывать больше собственного газа. И, опять же, я был бы рад увидеть больше иностранных инвестиций и внутренних украинских инвестиций именно в это направление развития украинской экономики".

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко также высказал мысль, что Украина может покупать газ у американских экспортеров, но все равно это не решит вопросы энергобезопасности страны. Он считает, в долгосрочной перспективе Украина сможет отказаться от импорта газа, если власти будут "делать все правильно и по уму".

Напомним, после прибытия в Европу танкеров из США цены на газ упали до 836,3 доллара за тысячу кубометров. Это позволило компенсировать низкие поставки газа из России по газопроводу "Ямал — Европа". Перед этим, 21 декабря 2021 года, цена на газ на бирже ICE Futures достигла нового исторического рекорда — 187,47 евро за МВт·ч, то есть $2272 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ начали стремительно расти после разворота на реверс газопровода "Ямал — Европа".