Російські війська вдарили по газопереробному заводу у Харківській області

Російські війська 18 червня обстріляли газопереробне підприємство у Ізюмському районі Харківської області.

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Про це повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.

За його словами, кілька ракет потрапили в газопереробне підприємство.

Постраждали також приватні будинки. Виникла масштабна пожежа, зараз рятувальники локалізують її.

Інформацію про можливі жертви та постраждалих Синєгубов не озвучив.

Зазначимо, у регіоні знаходиться Шебелинський ГПЗ – другий після Кременчуцького НПЗ виробник палива в країні.

Нагадаємо, окупаційні війська Російської Федерації в ніч з 17 на 18 червня завдали ракетних ударів по Кременчуку Полтавської області. Від 6 до 8 російських ракет потрапили по НПЗ та іншим об'єктам інфраструктури міста.