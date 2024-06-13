В Україні запустили нову потужну свердловину: дає 280 тисяч кубометрів газу на добу

АТ "Укргазвидобування", яка є частиною Групи “Нафтогаз” запустило нову високопродуктивну свердловину з дебітом 280 тис. кубометрів газу та 120 тонн газового конденсату на добу.

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Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз Україна".

Зазначається, що нова свердловина була закладена як розвідувальна, аби провести дослідження перспективних покладів газоконденсатного родовища. Її глибина – 3 км 200 м.

При запуску свердловини застосували нові технології та унікальні інженерні рішення, завдяки чому досягли таких показників із видобутку газу.

"Наші фахівці продовжують вивчати можливості цього родовища. Воно є одним з найперспективніших в активах Укргазвидобування. Наразі ресурси в його надрах оцінені на рівні близько 1 млрд куб. м газу», зауважив очільник "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

Він додав, що такого результату вдалося досягли завдяки професійній роботі команди Романа Боднарука та геологів УкрНДІгазу. Роботи з похило-скерованого буріння виконували фахівці одного з відділень бурових робіт БУ «Укрбургаз».

«Ми запускаємо нові свердловини, видобуваємо газ і закачуємо його в підземні газосховища. Темпи закачування блакитного палива перевищують минулорічні показники», – підкреслив очільник Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Прогноз щодо цьогорічного видобутку газу

Група "Нафтогаз" прогнозує, що державні газовидобувні компанії у 2024 році наростять видобуток газу, який загалом може скласти близько 15 млрд кубометрів газу.

Чернишов зазначив, що цей обсяг видобутку дозволить забезпечити всі верстви населення та всіх споживачів соціальної категорії.

"Ми збільшуємо видобуток. В цьому році плануємо досягти чи наблизитися до сукупного видобутку державними компаніями близько 15 мільярдів кубометрів. Цього достатньо, щоб забезпечити всі верстви населення, всі домогосподарства і всіх споживачів так званої категорії ПСО - соціальної категорії", - розповів він.

"Нафтогаз" збільшує видобуток газу

Компанія "Нафтогаз" завдяки залученню нових сучасних технологій може розвивати свої можливості і збільшувати видобуток.

У січні-березні 2024 року порівняно із аналогічним періодом 2023-го Група "Нафтогаз" збільшила видобуток газу на 12%.

У 2023 році "Нафтогаз" встановив 4-річний рекорд видобутку газу з відремонтованих свердловин.

Загалом АТ "Укргазвидобування" у 2023 році ввело в експлуатацію 86 свердловин, загальний видобуток газу від яких перевищив 1 мільярд кубометрів за рік.

З них 24 мали початковий дебіт понад 100 тис. куб. м. Найпотужнішу свердловину запустили у квітні 2023 року: її дебіт сягає 580 тис. куб. м.

У січні АТ "Укргазвидобування", що входить до складу "Групи Нафтогаз", ввело в експлуатацію нову високодебітну свердловину. Вона забезпечить видобуток 250 тисяч куб. м газу на добу.

У лютому також запустили ще дві свердловини з сумарним дебітом 550 тис. куб. м на добу.

На початку березня запрацювала потужна свердловина, яка щодня приносить Україні 400 тис. куб. м газу.

А у квітні в Україні запрацювала ще одна високодебітна свердловина, яка щодня дає 140 тис. кубометрів газу. Вона стала п’ятою із запущених фахівцями АТ "Укргазвидобування" Групи "Нафтогаз" із початку 2024 року.

У травні АТ "Укргазвидобування" ввела в експлуатацію ще дві високодебітні свердловини на одному із найглибших родовищ на сході України. Сумарно вони дають 390 тис. куб. м газу на добу: 270 тис. куб. м та 120 тис. куб. м.