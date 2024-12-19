Зеленский назвал условие продления транзита газа территорией Украины

Украина готова транзитировать газ в страны Европейского союза, но только в том случае, если это не будет газ российского происхождения.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, Украина не будет заниматься продолжением транзита российского газа.

Не дадим России дополнительно зарабатывать на газе

"Если европейская страна готова получать газ и не платить деньги России до окончания войны – можно об этом думать. Но мы не дадим возможности дополнительных заработков Российской Федерации", – подчеркнул Зеленский.

По словам президента, Украину также не устраивает вариант, когда по ее территории будет транзитироваться газ из страны, которая, в свою очередь, покупает голубое топливо у России.

"Это то же, что продолжать передавать деньги России. Любая страна мира, которая может получить что-то дешевое от России, в конце концов станет вопрос завтра или через месяц, год — зависимой от РФ", — подчеркнул Зеленский, заметив, что потери украинской энергетика из-за российской агрессии значительно больше, чем теряют европейские страны, не покупая российский газ.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время разговора со своим словацким коллегой Робертом Фицо подчеркнул, что соглашение между Украиной и Россией о транзите газа завершается 1 января 2025 года и не будет продлено, но Киев готов выполнять обязательства в рамках Соглашения о ассоциацию с ЕС по транзиту любого газа, кроме российского.

Фицо призвал европейских союзников найти способ сохранить транзит российского газа через Украину после окончания соглашения Киева с "Газпромом" в конце года. По его словам Фицо, транзит российского газа через Украину может продолжиться, если его назовут "чем-то другим".

Контракт с "Газпромом" истекает в 2024 году

Заметим, действующий транзитный контракт между "Газпромом" и "Нефтегазом Украины" был заключен в конце 2019 года на период до конца 2024 года. Он предусматривал транзит на условиях "транспортируй или плати" 65 млрд куб. м 2020 г. и 40 млрд куб. м в последующие годы.

Напомним, что Украина не планирует продлевать соглашение по транзиту российского газа в Европу, срок действия которого истекает 1 января 2025 года. Позиция украинской стороны однозначна: контракт на транспортировку истекает в конце этого года.

Ранее СМИ сообщали, что российский газовый монополист "Газпром" готовится к прекращению транзита газа через Украину. Тем временем в Министерстве энергетики Украины также ожидают остановки транзита .

Россия, которая к началу войны была основным поставщиком природного газа в Европу, потеряла большинство европейских клиентов из-за стремления ЕС снизить зависимость от российского голубого топлива. в 2018–2019 годах.

Евросоюз готов к отказу от идущего транзитом через Украину российского природного газа после завершения действующего контракта в декабре нынешнего года.

Кроме того, Украина ведет переговоры с Азербайджаном о транзите газа в ЕС, однако есть риски, что под видом азербайджанского через украинскую ГТС будет идти российский газ.