Украина и Польша создают газовый хаб

Украина и Польша объединяют усилия по созданию Восточно-Европейского газового хаба, который позволит обеспечить потребности региона в голубом топливе и заместить ту часть газа, которая раньше поставлялась из РФ.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Как отметил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник, в украинские ГТС и польские газовые LNG-терминалы могут создать новую бизнес-модель вместо российского газового транзита.

"Завершение транзита формирует начало конкуренции новых маршрутов и ресурсов, среди которых LNG, что активно увеличивает процент в общем балансе ЕС. Интеграция газовых рынков на базе имеющейся инфраструктуры, увеличение доступной межгосударственной мощности дают толчок развитию торговли и возможность заместить российский газ независимой молекулой", — подчеркнул Колесник.

По его словам, украинская сторона официально обратилась к партнерам с предложением подписать документы для начала развития межгосударственных точек "входа-выхода" ГТС между Украиной и Польшей, а также для увеличения установленной мощности.

"Это поможет сделать эту восточную часть Европы еще более ликвидной, чем можно представить сегодня", — подчеркнул замминистра.

Он добавил, что Украина ожидает введения долгосрочных и среднесрочных процедур заключения контрактов в бизнес-механизме, подобном бизнес-моделям в США.

"Это поможет Украине и Польше хранить столько газа, сколько нужно для всей Восточной Европы. В этом конкретном случае эта дерегулированная и физически развитая пропускная способность между нашими правительствами поможет перенаправить ту часть природного газа, которая раньше снабжалась россиянами", — уточнил Колесник.

Напомним, в марте 2024 года Украина и Польша подписали Меморандум о сотрудничестве по улучшению взаимодействия между украинским и польским рынками газа с целью их интеграции. Документ определяет направления сотрудничества и дорожную карту для достижения таких целей как установление долгосрочных гарантированных мощностей на межгосударственных соединениях между Польшей и Украиной, устранение любых барьеров для трансграничной торговли газом, а также перспективы транспортировки сжиженного природного газа между Польшей и Украиной. с возможным использованием украинских хранилищ для усиления региона.

В декабре оператор ГТС Украины договорился с польским оператором газотранспортной системы Gaz-System о введении гарантированных мощностей для импорта природного газа из Польши в Украину в объеме около 5,15 млн. м³ в сутки.