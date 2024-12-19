Україна та Польща створюють газовий хаб

Україна і Польща поєднують зусилля для створення Східно-Європейського газового хабу, який дозволить забезпечити потреби регіону у блакитному паливі та замістити ту частину енергоресурсу, яка раніше постачалася з РФ.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Як зауважив заступник міністра енергетики України Микола Колісник, українські ПСГ та польські газові LNG-термінали можуть створити нову бізнес-модель замість російського газового транзиту.

"Завершення транзиту формує початок конкуренції нових маршрутів і ресурсів, серед яких LNG, що активно збільшує відсоток у загальному балансі ЄС. Інтеграція газових ринків на базі наявної інфраструктури, збільшення доступної міждержавної потужності дають поштовх розвитку торгівлі та можливість замістити російський газ незалежною молекулою", - підкреслив Колісник.

За його словами, українська сторона офіційно звернулися до партнерів з пропозицією підписати документи для початку розвитку міждержавних точок "входу-виходу" ГТС між Україною та Польщею, а також для збільшення встановленої потужності.

"Це допоможе зробити цю східну частину Європи ще більш ліквідною, ніж це можна уявити сьогодні", - підкреслив заступник міністра.

Він додав, що Україна очікує запровадження довгострокових та середньострокових процедур укладення контрактів у бізнес-механізмі, подібному до бізнес-моделей у США.

"Це допоможе Україні та Польщі зберігати стільки газу, скільки потрібно для всієї Східної Європи. У цьому конкретному випадку ця дерегульована та фізично розвинена пропускна спроможність між нашими урядами допоможе перенаправити ту частину природного газу, яка раніше постачалася росіянами", - уточнив Колісник.

Нагадаємо, у березні 2024 року Україна та Польща підписали Меморандум про співпрацю для покращення взаємодії між українським та польським ринками газу з метою їх інтеграції. Документ визначає напрямки співпраці та дорожню карту для досягнення таких цілей, як встановлення довгострокових гарантованих потужностей на міждержавних з’єднаннях між Польщею та Україною, усунення будь-яких бар’єрів для транскордонної торгівлі газом, а також перспективи транспортування зрідженого природного газу між Польщею та Україною з можливим використанням українських сховищ для посилення регіону.

У грудні оператор ГТС України домовився з польським оператором газотранспортної системи Gaz-System про запровадження гарантованих потужностей для імпорту природного газу з Польщі в Україну в обсязі близько 5,15 млн м³ на добу.