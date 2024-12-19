Зеленський назвав умову продовження транзиту газу територією України

Україна готова транзитувати газ до країн Європейського союзу, але виключно у тому випадку, якщо це не буде газ російського походження.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі.

За його словами, Україна не займатиметься продовженням транзиту російського газу.

Не дамо Росії додатково заробляти на газі

"Якщо європейська країна готова отримувати газ і не сплачувати гроші Росії до закінчення війни - можна про це думати. Але ми не дамо можливості додаткових заробітків Російській Федерації", - наголосив Зеленський.

За словами президента, Україну також не влаштовує варіант, коли її територією транзитуватиметься газ із країни, яка, своєю чергою, купує блакитне паливо у Росії.

"Це те саме, що продовжувати передавати гроші Росії. Будь-яка країна світу, яка може отримати щось дешеве від Росії, врешті-решт стане - питання завтра чи через місяць, рік - залежною від РФ", - підкреслив Зеленський, зауваживши, що втрати української енергетика через російську агресію значно більші, ніж втрачають європейські країни, не купуючи російський газ.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час розмови зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо наголосив, що угода між Україною та Росією про транзит газу завершується 1 січня 2025 року і не буде продовжена, але Київ готовий виконувати зобовʼязання у межах Угоди про асоціацію з ЄС щодо транзиту будь-якого газу, окрім російського.

Натомість Фіцо закликав європейських союзників знайти спосіб зберегти транзит російського газу через Україну після закінчення угоди Києва з "Газпромом" в кінці року.За його словами Фіцо, транзит російського газу через Україну може продовжитися, якщо його назвуть "чимось іншим".

Контракт з "Газпромом" закінчується у 2024 році

Зауважимо, чинний транзитний контракт між "Газпромом" і "Нафтогазом України" було укладено наприкінці 2019 року на період до кінця 2024 року. Він передбачав транзит на умовах "транспортуй або плати" 65 млрд куб. м 2020 року і 40 млрд куб. м у наступні роки.

Нагадаємо, що Україна не планує продовжувати угоду щодо транзиту російського газу до Європи, термін дії якої завершується 1 січня 2025 року. Позиція української сторони однозначна: контракт на транспортування завершується наприкінці цього року.

Раніше ЗМІ повідомляли, що російський газовий монополіст "Газпром" готується до припинення транзиту газу через Україну. Тим часом в Міністерстві енергетики України також очікують на зупинку транзиту.

Росія, яка до початку війни була основним постачальником природного газу до Європи, втратила більшість європейських клієнтів через прагнення ЄС зменшити залежність від російського блакитного палива. У 2023 році обсяг постачання російського газу через Україну впав до 15 мільярдів кубометрів, що становить 8% від пікових постачань у 2018-2019 роках.

Євросоюз готовий до відмови від російського природного газу, який іде транзитом через Україну, після завершення чинного контракту в грудні нинішнього року.

Крім того, Україна веде переговори з Азербайджаном про транзит газу до ЄС, проте є ризики що під виглядом азербайджанського через українську ГТС йтиме російський газ.