Фіцо зустрівся із Путіним: чи вдалося домовитися про транзит російського газу

У неділю, 22 грудня, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся із російським диктатором Володимиром Путіним. Він заявив, що здійснив поїздку до Москви у відповідь на припинення транзиту російського газу до Словаччини через територію України.

Про це Фіцо повідомив у Fecebook.

За його словами, зустріч з лідером країни-агресора стала відповіддю на заяву президента України Володимира Зеленського, який виступив проти продовження транзиту російського газу через Україну до Словаччини з 1 січня 2025 року.

"Такою позицією він завдає фінансової шкоди Словаччині та ставить під загрозу виробництво електроенергії на атомних електростанціях Словаччини, що є неприйнятним", - зазначив Фіцо.

Він додав, що про поїздку до Росії поінформував представників Євросоюзу ще 20 грудня.

Як наголосив словацький прем’єр-міністр, Путін підтвердив готовність РФ продовжувати постачання газу в Словаччину, але це "практично неможливо після 1 січня 2025 року, враховуючи позицію українського президента".

"У тривалій бесіді з Путіним ми обмінялися думками щодо військової ситуації в Україні, можливості якнайшвидшого мирного закінчення війни, а також щодо взаємовідносин між Словацькою Республікою та Російською Федерацією, які я маю намір стандартизувати", - додав Фіцо.

Зауважимо, на саміті ЄС у Брюсселі 19 грудня Роберт Фіцо сказав, що через відмову України транспортувати російський газ Словаччина може втратити 525 мільйонів євро. «Ми втрачаємо більше. Дещо соромно говорити про гроші, бо ми втрачаємо людей», — відповів Зеленський.

Підкреслимо, після лютого 2022 року у Москві за останні три роки були лише канцлер Австрії та політичний союзник Фіцо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

У Словаччині відреагували на зустріч Фіцо та Путіна

У Словаччині розкритикували візит Роберта Фіцо до Москви, назвавши це "зрадою" союзників та інтересів країни, повідомляє Aktuality.sk.

Член президії опозиційної партії Прогресивна Словаччина Іван Корчок назвав цю поїздку "поворотним моментом" і заявив, що Фіцо вирішив стати поруч із російським диктатором.

"Це зрада союзників і Словаччини, це поворотний момент у нашій зовнішній політиці, на який прем'єр-міністр не має мандату", – сказав Корчок.

Натомість лідер опозиційної партії Прогресивна Словаччина Міхал Шимечка назвав поїздку ганьбою та "зрадою національних інтересів".

"Якби прем'єр-міністр справді був зацікавлений у транзиті газу, йому слід би вести переговори з українською стороною, а не перетворювати Словаччину на інструмент російської пропаганди", – підкреслив він.

Своєю чергою лідер партії Свободи та Солідарності Браніслав Грелінг заявив, що тепер Словаччина опиниться "у міжнародній ізоляції".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час розмови зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо наголосив, що угода між Україною та Росією про транзит газу завершується 1 січня 2025 року і не буде продовжена, але Київ готовий виконувати зобовʼязання у межах Угоди про асоціацію з ЄС щодо транзиту будь-якого газу, окрім російського.

Натомість Фіцо закликав європейських союзників знайти спосіб зберегти транзит російського газу через Україну після закінчення угоди Києва з "Газпромом" в кінці року.За його словами Фіцо, транзит російського газу через Україну може продовжитися, якщо його назвуть "чимось іншим".

Контракт з "Газпромом" закінчується у 2024 році

Зауважимо, чинний транзитний контракт між "Газпромом" і "Нафтогазом України" було укладено наприкінці 2019 року на період до кінця 2024 року. Він передбачав транзит на умовах "транспортуй або плати" 65 млрд куб. м 2020 року і 40 млрд куб. м у наступні роки.

Нагадаємо, що Україна не планує продовжувати угоду щодо транзиту російського газу до Європи, термін дії якої завершується 1 січня 2025 року. Позиція української сторони однозначна: контракт на транспортування завершується наприкінці цього року.

Раніше ЗМІ повідомляли, що російський газовий монополіст "Газпром" готується до припинення транзиту газу через Україну. Тим часом в Міністерстві енергетики України також очікують на зупинку транзиту.

Росія, яка до початку війни була основним постачальником природного газу до Європи, втратила більшість європейських клієнтів через прагнення ЄС зменшити залежність від російського блакитного палива. У 2023 році обсяг постачання російського газу через Україну впав до 15 мільярдів кубометрів, що становить 8% від пікових постачань у 2018-2019 роках.

Євросоюз готовий до відмови від російського природного газу, який іде транзитом через Україну, після завершення чинного контракту в грудні нинішнього року.