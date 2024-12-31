В Украине вчетверо повысили тарифы на транспортировку газа

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила на 2025-2029 годы новые тарифы на транспортировку природного газа для "Оператора ГТС Украины". Об этом говорится в постановлении регулятора №2387 от 30 декабря, которое вступит в силу 1 января 2025 года.

Так, тариф на вход в украинскую ГТС для международных точек повышен с 4,13 до 10,61 евро/тысячу кубометров. Для точек выхода на межгосударственном соединении с Польшей тариф вырастет с 8,38 до 15,05, со Словакией – с 8,97 до 16,08, с Венгрией – с 8,58 до 16,24 евро/тысячу кубометров.

Относительно точек выхода в Молдову и Румынию рост составит: Ананьев и Гребеники — с 7,57 до 15,7, Каушаны и Орловка/Исакча — с 1,05 до 2,58, Алексеевка — с 9 до 15,7, Теково/Медиешу Аурит – с 8,14 до 15,04 евро/тысячу кубометров. Таким образом, речь идет о примерно двукратном повышении международных тарифов.

В то же время цены на транспортировку газа по Украине вырастут более чем в четыре раза: для точек входа тариф увеличен с 101,93 до 464,37 гривны/тысячу кубометров, для точек выхода — с 124,16 до 501,97 гривны/тысячу кубометров.

При этом оставлены без изменений коэффициенты, применяемые при заказе мощности на определенные периоды: для заказа мощности в сутки он составляет 1,1 для внутренних и 1,45 для международных точек; на месячный период – 1,04 для внутренних и 1,2 для международных точек; на квартальный период – 1,02 для внутренних и 1,1 для международных точек.

Кроме того, с 1 января будут снижены примерно вдвое понижающие коэффициенты, применяемые к тарифам на транспортировку газа для мощностей с ограничениями, однако уже с апреля они будут установлены на еще большем уровне, чем сейчас.

Отметим, что тарифы для точек соединения на границе с РФ (Суджа и Сохрановка) не установлены, что учитывает сценарий отсутствия транзита российского газа с начала 2025 года, поскольку Украина отказалась продлевать соответствующий контракт с российским "Газпромом", действующий до 31 декабря.

Напомним также, что Молдова имеет контракт с "Газпромом", действующий до конца октября 2026 года, однако столкнулась с невозможностью получения газа из-за прекращения транзита газа через Украину, из-за чего в декабре в стране объявили чрезвычайное положение. Впрочем, угрозой для нее является именно недостаток электроэнергии: весь газ из РФ доныне поступал на электростанцию в самопровозглашенном Приднестровье в обмен на поставку с нее электричества, покрывавшего 80% потребностей Молдовы.