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Категорія
Енергетика
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В Україні вчетверо підвищили тарифи на транспортування газу

газ, трубопровід
Фото: сайт ОГТСУ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила на 2025-2029 роки нові тарифи на транспортування природного газу для "Оператора ГТС України". Про це йдеться у постанові регулятора №2387 від 30 грудня, яка набере чинності 1 січня 2025 року.

Так, тариф на вхід в українську ГТС для міжнародних точок підвищено з 4,13 до 10,61 євро/тисячу кубометрів. Для точок виходу на міждержавному з'єднанні з Польщею тариф зросте з 8,38 до 15,05, зі Словаччиною - з 8,97 до 16,08, з Угорщиною - з 8,58 до 16,24 євро/тисячу кубометрів.

Щодо точок виходу в Молдову та Румунію зростання складе: Ананьїв та Гребеники - з 7,57 до 15,7, Каушани та Орлівка/Ісакча - з 1,05 до 2,58, Олексіївка - з 9 до 15,7, Текове/Медієшу Ауріт - з 8,14 до 15,04 євро/тисячу кубометрів. Таким чином, ідеться про приблизно двократне підвищення міжнародних тарифів.

Фото 2 — В Україні вчетверо підвищили тарифи на транспортування газу

Натомість ціни на транспортування газу по Україні зростуть більш ніж учетверо: для точок входу тариф збільшено з 101,93 до 464,37 гривні/тисячу кубометрів, для точок виходу - з 124,16 до 501,97 гривні/тисячу кубометрів.

Фото 3 — В Україні вчетверо підвищили тарифи на транспортування газу

При цьому залишені без змін коефіцієнти, які застосовуються при замовленні потужності на певні періоди: для замовлення потужності на добу наперед він становить 1,1 для внутрішніх та 1,45 для міжнародних точок; на місячний період – 1,04 для внутрішніх та 1,2 для міжнародних точок; на квартальний період – 1,02 для внутрішніх та 1,1 для міжнародних точок.

Крім того, з 1 січня будуть знижені приблизно вдвічі знижувальні коефіцієнти, що застосовуються до тарифів на транспортування газу для потужностей з обмеженнями, однак вже з квітня їх буде встановлено на ще більшому рівні, ніж зараз.

Фото 4 — В Україні вчетверо підвищили тарифи на транспортування газу

Зазначимо, що тарифи для точок з'єднання на кордоні з РФ (Суджа та Сохранівка) не встановлено, що враховує сценарій відсутності транзиту російського газу з початку 2025 року, оскільки Україна відмовилася продовжувати відповідний контракт з російським "Газпромом", який діє до 31 грудня.

Нагадаємо також, що Молдова має контракт з "Газпромом", який діє до кінця жовтня 2026 року, однак стикнулася з неможливістю отримання газу через припинення транзиту через Україну, через що у грудні в країні оголосили надзвичайний стан. Втім, загрозою для неї є саме нестача електроенергії: весь газ з РФ донині надходив на електростанцію в самопроголошеному Придністров'ї в обмін на постачання з неї електрики, яка покривала 80% потреб Молдови.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов