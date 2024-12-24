Словакия не захотела компенсацию за отказ от поставок российского газа – Зеленский

Украина предлагала Словакии компенсацию за прекращение поставок российского газа, а также альтернатив по транзиту — любого другого газа, не российского. Однако Фицо не захотел компенсации для словаков и не хочет сотрудничать с Еврокомиссией.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя визит словацкого премьер-министра Роберта Фицо в Москву.

"Мы дали ему предложение и относительно возможной компенсации для словаков — именно для словаков — потерь от российского транзита, и альтернатив по транзиту — любого другого газа, не российского, по запросу Еврокомиссии", — говорится в его сообщении.

Зеленский заявил, что Украина готова была это делать, однако Фицо отказался от компенсации и сотрудничества с Еврокомиссией.

"Ему в Москве почему-то выгоднее. Все в Европе понимают почему. Нет тех, кто не понимает", — сказал украинский президент.

Кроме того, Зеленский считает, что "теневые договоренности (Фицо, — ред.) с Путиным – это либо торговля государственными интересами, либо работа на собственный карман".

Визит Фицо в Москву

Напомним, 19 декабря украинский президент по итогам встречи в Брюсселе отметил, что Украина не будет транспортировать российский газ ни напрямую, ни под видом газа другой страны. Тем не менее Украина может рассмотреть вариант транспортировки газа, если он не будет принадлежать России и Россия не будет получать средства за него до завершения войны.

Фицо после встречи с Зеленским выразил недовольство и в воскресенье 22 декабря уехал в Москву для встречи с Путиным. Как отметил словацкий премьер-министр, Путин подтвердил готовность РФ продолжать поставки газа в Словакию, но это "практически невозможно после 1 января 2025 года, учитывая позицию украинского президента".

Отметим, на саммите ЕС в Брюсселе 19 декабря Фицо сказал, что из-за отказа Украины транспортировать российский газ Словакия может потерять 525 миллионов евро.

"Мы теряем больше. Несколько стыдно говорить о деньгах, потому что мы теряем людей", — ответил Зеленский.

Между тем, в Словакии раскритиковали визит Фицо в Москву, назвав это предательством союзников и интересов страны.

Член президиума оппозиционной партии Прогрессивная Словакия Иван Корчок назвал эту поездку "поворотным моментом" и заявил, что Фицо решил стать рядом с российским диктатором.

"Это предательство союзников и Словакии, это поворотный момент в нашей внешней политике, на который у премьер-министра нет мандата", – сказал Корчок.

В то же время лидер оппозиционной партии Прогрессивная Словакия Михал Шимечко назвал поездку позором и "изменой национальным интересам".

В свою очередь лидер партии Свободы и Солидарности Бронислав Греллинг заявил, что теперь Словакия окажется "в международной изоляции".

Контракт с "Газпромом" истекает в 2024 году

Отметим, действующий транзитный контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" был заключен в конце 2019 года на период до конца 2024 года. Он предусматривал транзит на условиях "транспортируй или плати" 65 млрд куб. м 2020 г. и 40 млрд куб. м в последующие годы.

Напомним, что Украина не планирует продлевать соглашение по транзиту российского газа в Европу, срок действия которого истекает 1 января 2025 года. Позиция украинской стороны однозначна: контракт на транспортировку истекает в конце этого года.

Ранее СМИ сообщали, что российский газовый монополист "Газпром" готовится к прекращению транзита газа через Украину.

Россия, которая к началу войны была основным поставщиком природного газа в Европу, потеряла большинство европейских клиентов из-за стремления ЕС снизить зависимость от российского голубого топлива. В 2023 году объем поставок российского газа через Украину упал до 15 миллиардов кубометров, что составляет 8% пиковых поставок в 2018-2019 годах.

Евросоюз готов к отказу от идущего транзитом через Украину российского природного газа после завершения действующего контракта в декабре нынешнего года.