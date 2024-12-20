Украина прекращает транзит российского газа с 2025 года, но оставляет возможность для нероссийского – Шмыгаль

С 1 января 2025 года газотранспортная система Украины ( ГТС ) сможет транспортировать только газ нероссийского происхождения.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде, пишет "Интерфакс-Украина".

Шмигаль подчеркнул, что соглашение о транзите газа завершается 1 января 2025 года, и с 7:00 утра транзит российского газа будет прекращен. В то же время, Украина оставляет возможность транспортировки нероссийского газа, если на этом будет настаивать Европейская комиссия.

"Возобновление транзита станет возможным только, если по запросу Европейской комиссии мы будем транспортировать по нашей системе нероссийский газ", — пояснил премьер.

Однако Украина обязана обеспечивать транзит российской нефти в Европу в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС и Договором к Энергетической хартии.

"В этой связи технически транзит по запросу европейской стороны продолжается. Однако мы работаем над тем, чтобы наложить 100% санкций на русские молекулы", – добавил Шмыгаль.

Президент Владимир Зеленский ранее также заявил, что Украина не будет продолжать транзит российского газа. В то же время он не исключил возможности транспортировки нероссийского газа, если это не будет приносить доходы РФ до завершения войны.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время разговора со своим словацким коллегой Робертом Фицо подчеркнул, что соглашение между Украиной и Россией о транзите газа завершается 1 января 2025 года и не будет продлено, но Киев готов выполнять обязательства в рамках Соглашения о ассоциацию с ЕС по транзиту любого газа, кроме российского.

Следует отметить, что Евросоюз готов к отказу от российского природного газа, следующего транзитом через Украину, после завершения действующего контракта в декабре нынешнего года.

Кроме того, Украина ведет переговоры с Азербайджаном о транзите газа в ЕС, однако есть риски, что под видом азербайджанского через украинскую ГТС будет идти российский газ .