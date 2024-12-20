Україна припиняє транзит російського газу з 2025 року, але залишає можливість для неросійського - Шмигаль

З 1 січня 2025 року газотранспортна система України (ГТС) зможе транспортувати лише газ неросійського походження.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді, пише "Інтерфакс-Україна".

Шмигаль наголосив, що угода про транзит газу завершується 1 січня 2025 року, і з 7:00 ранку транзит російського газу буде припинено. Водночас Україна залишає можливість транспортування неросійського газу, якщо на цьому наполягатиме Європейська комісія.

"Відновлення транзиту стане можливим тільки, якщо на запит Європейської комісії ми будемо транспортувати нашою системою неросійський газ", – пояснив прем’єр.

Однак Україна зобов’язана забезпечувати транзит російської нафти до Європи відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС та Договору до Енергетичної хартії.

"У зв'язку з цим технічно транзит на запит європейської сторони триває. Однак ми працюємо над тим, щоб накласти 100% санкцій на російські молекули", – додав Шмигаль.

Президент Володимир Зеленський раніше також заявив, що Україна не продовжуватиме транзит російського газу. Водночас він не виключив можливості транспортування неросійського газу, якщо це не приноситиме доходів РФ до завершення війни.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час розмови зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо наголосив, що угода між Україною та Росією про транзит газу завершується 1 січня 2025 року і не буде продовжена, але Київ готовий виконувати зобовʼязання у межах Угоди про асоціацію з ЄС щодо транзиту будь-якого газу, окрім російського.

Варто зазначити, що Євросоюз готовий до відмови від російського природного газу, який іде транзитом через Україну, після завершення чинного контракту в грудні нинішнього року.

Крім того, Україна веде переговори з Азербайджаном про транзит газу до ЄС, проте є ризики що під виглядом азербайджанського через українську ГТС йтиме російський газ.