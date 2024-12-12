Україна підготувалась до припинення транзиту російського газу

Україна готується до припинення транзиту російського газу з 1 січня, ця підготовка триває вже давно.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, пише "Укрінформ".

За його словами, Україна тривалий час ретельно готувалась до припинення транзиту російського газу, в тому числі випробуючи резистентність газотранспортної системи.

"Наша позиція цілком відкрита: ми готуємося до нульового транзиту з 1 січня. І ми це робимо вже давно. Лише цього року ми провели кілька стрес-тестів для нашої газової системи, як вона буде функціонувати при нульовому транзиті", - наголосив Галущенко.

Контракт з "Газпромом" закінчується у 2024 році

Зауважимо, чинний транзитний контракт між "Газпромом" і "Нафтогазом України" було укладено наприкінці 2019 року на період до кінця 2024 року. Він передбачав транзит на умовах "транспортуй або плати" 65 млрд куб. м 2020 року і 40 млрд куб. м у наступні роки.

Нагадаємо, що Україна не планує продовжувати угоду щодо транзиту російського газу до Європи, термін дії якої завершується 1 січня 2025 року. Позиція української сторони однозначна: контракт на транспортування завершується наприкінці цього року.

Раніше ЗМІ повідомляли, що російський газовий монополіст "Газпром" готується до припинення транзиту газу через Україну. Тим часом в Міністерстві енергетики України також очікують на зупинку транзиту.

Росія, яка до початку війни була основним постачальником природного газу до Європи, втратила більшість європейських клієнтів через прагнення ЄС зменшити залежність від російського блакитного палива. У 2023 році обсяг постачання російського газу через Україну впав до 15 мільярдів кубометрів, що становить 8% від пікових постачань у 2018-2019 роках.

Євросоюз готовий до відмови від російського природного газу, який іде транзитом через Україну, після завершення чинного контракту в грудні нинішнього року.