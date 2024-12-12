Украина подготовилась к прекращению транзита российского газа

Украина готовится к прекращению транзита российского газа с 1 января, эта подготовка продолжается уже давно.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, пишет "Укринформ".

По его словам, Украина долгое время тщательно готовилась к прекращению транзита российского газа, в том числе испытывая резистентность газотранспортной системы.

"Наша позиция полностью открыта: мы готовимся к нулевому транзиту с 1 января. И мы это делаем уже давно. Только в этом году мы провели несколько стресс-тестов для нашей газовой системы, как она будет функционировать при нулевом транзите", — подчеркнул Галущенко.

Контракт с "Газпромом" истекает в 2024 году

Заметим, действующий транзитный контракт между "Газпромом" и "Нефтегазом Украины" был заключен в конце 2019 года на период до конца 2024 года. Он предусматривал транзит на условиях "транспортируй или плати" 65 млрд куб. м 2020 г. и 40 млрд куб. м в последующие годы.

Напомним, что Украина не планирует продлевать соглашение по транзиту российского газа в Европу, срок действия которого истекает 1 января 2025 года. Позиция украинской стороны однозначна: контракт на транспортировку истекает в конце этого года.

Ранее СМИ сообщали, что российский газовый монополист "Газпром" готовится к прекращению транзита газа через Украину. Тем временем в Министерстве энергетики Украины также ожидают остановки транзита.

Россия, которая к началу войны была основным поставщиком природного газа в Европу, потеряла большинство европейских клиентов из-за стремления ЕС снизить зависимость от российского голубого топлива. В 2023 году объем поставок российского газа через Украину упал до 15 миллиардов кубометров, что составляет 8% пиковых поставок в 2018-2019 годах.

Евросоюз готов к отказу от российского природного газа, следующего транзитом через Украину, после завершения действующего контракта в декабре нынешнего года.