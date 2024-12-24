Словаччина не захотіла компенсації за відмову від поставок російського газу – Зеленський

Україна пропонувала Словаччині компенсацію за припинення поставок російського газу, а також щодо альтернатив по транзиту - будь-якого іншого газу, не російського. Однак Фіцо не захотів компенсації для словаків, і не хоче співпрацювати із Єврокомісією.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи візит словацького премʼєр-міністра Роберта Фіцо в Москву.

"Ми дали йому пропозицію і щодо можливої компенсації для словаків – саме для словаків – втрат від російського транзиту, і щодо альтернатив по транзиту – будь-якого іншого газу, не російського, на запит Єврокомісії", - йдеться в його повідомленні.

Зеленський заявив, що Україна готова була це робити, однак Фіцо відмовився від компенсації і співпраці із Єврокомісією.

"Йому в Москві чомусь вигідніше. Усі в Європі розуміють чому. Немає тих, хто не розуміє", - сказав український президент.

Крім того, Зеленський вважає, що "тіньові домовленості (Фіцо, - ред.) з Путіним – це або торгівля державними інтересами, або робота на власну кишеню".

Візит Фіцо у Москву

Нагадаємо, 19 грудня український президент за підсумками зустрічі у Брюсселі зазначив, що Україна не транспортуватиме російський газ ні напряму, ні під виглядом газу іншої країни. Тим не менш, Україна може розглянути варіант транспортування газу, якщо він не належатиме Росії і Росія не отримуватиме кошти за нього до завершення війни.

Фіцо після зустрічі із Зеленським висловив незадоволення та у неділю 22 грудня поїхав до Москви для зустрічі з Путіним. Як наголосив словацький прем’єр-міністр, Путін підтвердив готовність РФ продовжувати постачання газу в Словаччину, але це "практично неможливо після 1 січня 2025 року, враховуючи позицію українського президента".

Зауважимо, на саміті ЄС у Брюсселі 19 грудня Фіцо сказав, що через відмову України транспортувати російський газ Словаччина може втратити 525 мільйонів євро.

"Ми втрачаємо більше. Дещо соромно говорити про гроші, бо ми втрачаємо людей", — відповів Зеленський.

Тим часом, у Словаччині розкритикували візит Фіцо до Москви, назвавши це "зрадою" союзників та інтересів країни.

Член президії опозиційної партії Прогресивна Словаччина Іван Корчок назвав цю поїздку "поворотним моментом" і заявив, що Фіцо вирішив стати поруч із російським диктатором.

"Це зрада союзників і Словаччини, це поворотний момент у нашій зовнішній політиці, на який прем'єр-міністр не має мандату", – сказав Корчок.

Натомість лідер опозиційної партії Прогресивна Словаччина Міхал Шимечка назвав поїздку ганьбою та "зрадою національних інтересів".

Своєю чергою лідер партії Свободи та Солідарності Браніслав Грелінг заявив, що тепер Словаччина опиниться "у міжнародній ізоляції".

Контракт з "Газпромом" закінчується у 2024 році

Зауважимо, чинний транзитний контракт між "Газпромом" і "Нафтогазом України" було укладено наприкінці 2019 року на період до кінця 2024 року. Він передбачав транзит на умовах "транспортуй або плати" 65 млрд куб. м 2020 року і 40 млрд куб. м у наступні роки.

Нагадаємо, що Україна не планує продовжувати угоду щодо транзиту російського газу до Європи, термін дії якої завершується 1 січня 2025 року. Позиція української сторони однозначна: контракт на транспортування завершується наприкінці цього року.

Раніше ЗМІ повідомляли, що російський газовий монополіст "Газпром" готується до припинення транзиту газу через Україну. Тим часом в Міністерстві енергетики України також очікують на зупинку транзиту.

Росія, яка до початку війни була основним постачальником природного газу до Європи, втратила більшість європейських клієнтів через прагнення ЄС зменшити залежність від російського блакитного палива. У 2023 році обсяг постачання російського газу через Україну впав до 15 мільярдів кубометрів, що становить 8% від пікових постачань у 2018-2019 роках.

Євросоюз готовий до відмови від російського природного газу, який іде транзитом через Україну, після завершення чинного контракту в грудні нинішнього року.