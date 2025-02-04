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Понад половина українських біженців в Нідерландах знайшли роботу: де вони працюють

Українські біженці в Нідерландах
Більшість працездатних українців в Нідерландах швидко знайшли роботу. Фото: ANP / Marcel van den Bergh

Більшість українців, які переїхали до Нідерландів через війну, вже знайшли роботу. Найчастіше працевлаштовуються люди працездатного віку від 25 до 45 років, причому рівень зайнятості серед чоловіків та жінок є приблизно однаковим.
 

Про це повідомляє статистичне управління Нідерландів (CBS).

Станом на 1 листопада 2024 року, роботу знайшли 59% українських біженців віком від 15 до 65 років. Це більше, ніж роком раніше: станом на 1 листопада 2023 року, частка таких працівників становила 55%. Відповідно, 6 з 10 українських біженців в Нідерландах вже інтегрувались на місцевий ринок праці.

Яку роботу найчастіше знаходять українці в Нідерландах

  • 38% українців працювали як тимчасові працівники; 
  •  24% за викликом; 
  •  29% мали інші тимчасові трудові договори;
  •  53% працювали повний день (35 годин або більше на тиждень); 
  •  15% працювали 30−35 годин.

Більшість українців працювали в галузі послуг (50%). Також велика кількість українців працювала в торгівлі, у сфері транспорту та готельних послуг (32%).

Українські біженці в Нідерландах

Українцям, які прибули до Нідерландів після повномасштабного вторгнення Росії, не потрібен додатковий дозвіл на роботу для працевлаштування. Також вони мають особливий правовий статус порівняно з іншими шукачами притулку, які зазвичай не можуть працювати протягом перших шести місяців перебування в країні. Наразі у країні перебувають понад 92 тисяч осіб віком від 15 до 65 років з українським громадянством.

Нагадаємо, за даними Держприкордонслужби, 30,11 млн разів громадяни перетнули кордони України у 2024 році . 2% з тих, хто виїхав, не повернулися назад — близько півмільйони громадян. За рік кількість неповернень українців додому виросла втричі.

Автор:
Тетяна Бесараб