Понад половина українських біженців в Нідерландах знайшли роботу: де вони працюють

Більшість українців, які переїхали до Нідерландів через війну, вже знайшли роботу. Найчастіше працевлаштовуються люди працездатного віку від 25 до 45 років, причому рівень зайнятості серед чоловіків та жінок є приблизно однаковим.



Про це повідомляє статистичне управління Нідерландів (CBS).

Станом на 1 листопада 2024 року, роботу знайшли 59% українських біженців віком від 15 до 65 років. Це більше, ніж роком раніше: станом на 1 листопада 2023 року, частка таких працівників становила 55%. Відповідно, 6 з 10 українських біженців в Нідерландах вже інтегрувались на місцевий ринок праці.

Яку роботу найчастіше знаходять українці в Нідерландах

38% українців працювали як тимчасові працівники;

24% за викликом;

29% мали інші тимчасові трудові договори;

53% працювали повний день (35 годин або більше на тиждень);

15% працювали 30−35 годин.

Більшість українців працювали в галузі послуг (50%). Також велика кількість українців працювала в торгівлі, у сфері транспорту та готельних послуг (32%).

Українські біженці в Нідерландах

Українцям, які прибули до Нідерландів після повномасштабного вторгнення Росії, не потрібен додатковий дозвіл на роботу для працевлаштування. Також вони мають особливий правовий статус порівняно з іншими шукачами притулку, які зазвичай не можуть працювати протягом перших шести місяців перебування в країні. Наразі у країні перебувають понад 92 тисяч осіб віком від 15 до 65 років з українським громадянством.

Нагадаємо, за даними Держприкордонслужби, 30,11 млн разів громадяни перетнули кордони України у 2024 році . 2% з тих, хто виїхав, не повернулися назад — близько півмільйони громадян. За рік кількість неповернень українців додому виросла втричі.