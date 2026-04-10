Импорт российской нефти в Индию достиг максимума с июня 2023 года

Индия удвоила закупки российской нефти / Depositphotos

Индийские нефтеперерабатывающие заводы существенно увеличили закупки российского сырья за последние два месяца. Руководители ведущих отраслевых предприятий ожидают, что высокие объемы импорта будут сохраняться до конца года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg.

Основной причиной такой стратегии стал дефицит поставок с Ближнего Востока, вызванный войной в Иране и закрытием Ормузского пролива, что заставило третьего по величине импортера нефти в мире искать альтернативные источники.

Динамика поставок

По данным аналитической компании Kpler, в марте импорт нефти из России в Индию достиг 1,98 миллиона баррелей в день, что является самым высоким показателем с июня 2023 года.

Несмотря на незначительное снижение в апреле из-за планового технического обслуживания завода Nayara Energy, эксперты прогнозируют возобновление объемов уже в следующем месяце.

В то же время, угроза санкций со стороны США начинает ослабевать: Вашингтон выдает и продолжает разрешения на покупку российской нефти, стремясь стабилизировать мировые цены в условиях энергетического шока.

В условиях ограниченных потоков из Персидского залива Индия максимизирует потребление российских ресурсов. Помимо сырой нефти, Нью-Дели рассматривает возможность закупки сжиженного природного газа из России.

В настоящее время российские поставщики предлагают азиатским покупателям дисконт до 40% от спотовых цен на рынок, что делает эти контракты экономически выгодными для Индии, которая импортирует около 90% необходимого сырья.

Логистические трудности

Несмотря на то, что Министерство финансов США временно разрешило доступ к иранской нефти, индийские нефтепереработчики сообщают об ограниченных успехах в работе с этим направлением.

Основные трудности связаны с опасениями по поводу надежности посредников и логистическими рисками в зоне конфликта.

Через шесть недель войны в Персидском заливе Индия продолжает сталкиваться с дефицитом топлива и высокой волатильностью цен, что чревато темпами экономического роста страны.

Ранее сообщалось, что индийские нефтеперерабатывающие предприятия приобрели около 60 миллионов баррелей российской нефти со сроком поставки в апреле.

Автор:
Татьяна Бессараб