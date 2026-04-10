Імпорт російської нафти до Індії сягнув максимуму з червня 2023 року

Індійські нафтопереробні заводи суттєво збільшили закупівлі російської сировини протягом останніх двох місяців. Керівники провідних галузевих підприємств очікують, що високі обсяги імпорту зберігатимуться до кінця року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Вloomberg.

Основною причиною такої стратегії став дефіцит поставок з Близького Сходу, спричинений війною в Ірані та закриттям Ормузької протоки, що змусило третій за величиною імпортер нафти у світі шукати альтернативні джерела.

Динаміка поставок

За даними аналітичної компанії Kpler, у березні імпорт нафти з Росії до Індії досяг 1,98 мільйона барелів на день, що є найвищим показником з червня 2023 року.

Попри незначне зниження у квітні через планове технічне обслуговування заводу Nayara Energy, експерти прогнозують відновлення обсягів уже наступного місяця.

Водночас загроза санкцій з боку США починає слабшати: Вашингтон видає та продовжує дозволи на купівлю російської нафти, прагнучи стабілізувати світові ціни в умовах енергетичного шоку.

В умовах обмежених потоків з Перської затоки Індія максимізує споживання російських ресурсів. Окрім сирої нафти, Нью-Делі розглядає можливість закупівлі скрапленого природного газу з Росії.

Наразі російські постачальники пропонують азійським покупцям дисконт до 40% від спотових цін на ринку, що робить ці контракти економічно вигідними для Індії, яка імпортує близько 90% необхідної сировини.

Логістичні труднощі

Попри те, що Міністерство фінансів США тимчасово дозволило доступ до іранської нафти, індійські нафтопереробники повідомляють про обмежені успіхи у роботі з цим напрямком.

Основні труднощі пов’язані з побоюваннями щодо надійності посередників та логістичними ризиками у зоні конфлікту.

Через шість тижнів війни в Перській затоці Індія продовжує стикатися з дефіцитом палива та високою волатильністю цін, що безпосередньо загрожує темпам економічного зростання країни.

Раніше повідомлялося, що індійські нафтопереробні підприємства придбали близько 60 мільйонів барелів російської нафти з терміном поставки у квітні.