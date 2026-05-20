США просят Украину снять санкции с белорусских удобрений

Администрация президента США Дональда Трампа призывает Украину ослабить ограничения на импорт калийных удобрений из Белоруссии. Кроме того, Вашингтон обратился в Киев с просьбой убедить европейские страны пойти на аналогичный шаг.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

По мнению американской стороны, частичная отмена санкций и возобновление торговли поможет удалить Александра Лукашенко от Кремля и улучшить отношения Минска с Западом. Ранее в этом году США уже сняли часть собственных ограничений с компании "Белорусский" в рамках непубличного соглашения, согласно которому белорусский режим освободил несколько сотен политических заключенных.

Проблема логистики и позиции стран ЕС

Несмотря на шаги Вашингтона, эффект от упразднения американских санкций остается минимальным без решения Европейского Союза. Беларусь до сих пор не может использовать свои традиционные и кратчайшие торговые маршруты через порты Балтийского моря (в частности, литовскую Клайпеду) и вынуждена полностью полагаться на российскую железную дорогу. Ключевыми странами для возобновления транзита являются Польша и Литва.

Давление США уже ощутили в балтийском регионе:

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис во время закрытого заседания правящей партии подтвердил "дополнительную активность" со стороны Штатов по калийному транзиту.

В офисе президента Гитанаса Науседы заявили, что Литва не планирует возобновлять транзит из соображений национальной безопасности, поскольку это противоречит действующим санкциям ЕС. Сам Науседа выступает за продление ограничений, напоминая, что Лукашенко предоставил белорусскую территорию для российского вторжения в Украину.

Министерство иностранных дел Украины и Госдепартамент США официально не прокомментировали эту информацию. Эксперты отмечают, что пока нет никаких признаков того, что Брюссель готов смягчить свою позицию по отношению к Минску.

Напомним, мировые цены на удобрения бьют исторические рекорды, из-за чего аграрии и трейдеры оказались в затруднительном положении. Военные конфликты на Ближнем Востоке и блокировка крупных транспортных путей подняли стоимость карбамида и фосфатов до максимумов. В таких условиях дешевое белорусское сырье крайне востребовано для глобального рынка, однако политические факторы продолжают блокировать его поставки.