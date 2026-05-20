Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,15

--0,01

EUR

51,30

--0,11

Наличный курс:

USD

43,98

43,90

EUR

51,60

51,40

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

США просят Украину снять санкции с белорусских удобрений

Удобрения
США просят Украину снять санкции с белорусских удобрений / Freepik

Администрация президента США Дональда Трампа призывает Украину ослабить ограничения на импорт калийных удобрений из Белоруссии. Кроме того, Вашингтон обратился в Киев с просьбой убедить европейские страны пойти на аналогичный шаг.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

По мнению американской стороны, частичная отмена санкций и возобновление торговли поможет удалить Александра Лукашенко от Кремля и улучшить отношения Минска с Западом. Ранее в этом году США уже сняли часть собственных ограничений с компании "Белорусский" в рамках непубличного соглашения, согласно которому белорусский режим освободил несколько сотен политических заключенных.

Проблема логистики и позиции стран ЕС

Несмотря на шаги Вашингтона, эффект от упразднения американских санкций остается минимальным без решения Европейского Союза. Беларусь до сих пор не может использовать свои традиционные и кратчайшие торговые маршруты через порты Балтийского моря (в частности, литовскую Клайпеду) и вынуждена полностью полагаться на российскую железную дорогу. Ключевыми странами для возобновления транзита являются Польша и Литва.

Давление США уже ощутили в балтийском регионе:

  • Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис во время закрытого заседания правящей партии подтвердил "дополнительную активность" со стороны Штатов по калийному транзиту.
  • В офисе президента Гитанаса Науседы заявили, что Литва не планирует возобновлять транзит из соображений национальной безопасности, поскольку это противоречит действующим санкциям ЕС. Сам Науседа выступает за продление ограничений, напоминая, что Лукашенко предоставил белорусскую территорию для российского вторжения в Украину.

Министерство иностранных дел Украины и Госдепартамент США официально не прокомментировали эту информацию. Эксперты отмечают, что пока нет никаких признаков того, что Брюссель готов смягчить свою позицию по отношению к Минску.

Напомним, мировые цены на удобрения бьют исторические рекорды, из-за чего аграрии и трейдеры оказались в затруднительном положении. Военные конфликты на Ближнем Востоке и блокировка крупных транспортных путей подняли стоимость карбамида и фосфатов до максимумов. В таких условиях дешевое белорусское сырье крайне востребовано для глобального рынка, однако политические факторы продолжают блокировать его поставки.

Автор:
Максим Кольц