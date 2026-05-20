ЄС не планує послабляти санкції проти російських нафти та газу попри рішення США і Британії

російська нафта
Поступки США та Британії не змінять позицію ЄС щодо санкцій проти Росії / Depositphotos

Європейська комісія не має наміру послаблювати санкційні обмеження щодо російських енергоносіїв, попри певні поступки у санкційній політиці з боку Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. 

Як пише Delo.ua, про це під час брифінгу у Брюсселі повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, передає "Укрінформ".

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи не підривають рішення Лондона та Вашингтона спільну стратегію міжнародного тиску на економіку країни-агресора, речниця наголосила на незмінності позиції Брюсселя.

За її словами, Євросоюз не коментує санкційні дії інших держав, проте залишається повністю відданим власним обмеженням щодо імпорту російських нафти та газу.

Крім того, у Єврокомісії закликали російську сторону не використовувати поточну ескалацію та конфлікт на Близькому Сході для отримання фінансових чи геополітичних вигод.

Послаблення санкцій щодо російської нафти

Уряд Великої Британії видав торгову ліцензію, яка дозволила ввезення до Великої Британії дизельного та авіаційного палива, виготовленого з російської нафти, якщо воно переробляється в інших країнах.

Нові правила набувають чинності в середу, 20 травня, і діятимуть безстроково, але їх періодично переглядатимуть та можуть змінити або скасувати.

Також Міністерство фінансів США втретє видало тимчасовий дозвіл на купівлю російської нафти. Він діятиме до 17 червня.

Щоб стабілізувати глобальне підвищення ціни на сировину через війну США та Ізраїлю проти Ірану вперше цей виняток запровадили у березні, а у квітні його дію продовжили ще раз.

Це викликало суперечки, особливо серед європейських союзників, які вважають санкції важливим інструментом для скорочення нафтових доходів Росії та фінансування війни проти України.

Україна закликала адміністрацію президента США Дональда Трампа відновити санкції проти російської нафти та нафтопродуктів і не дозволяти Москві отримувати вигоду від конфлікту на Близькому Сході. 

Автор:
Тетяна Бесараб