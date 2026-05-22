Из-за отсутствия одной наклейки: Tesla отзывает более 14,5 тысяч кроссоверов Model Y

Из-за отсутствия одной наклейки: Tesla отзывает более 14,5 тысяч кроссоверов Model Y / Shutterstock

Американский производитель электромобилей Tesla объявил о вынужденном отзыве 14 575 кроссоверов Model Y на рынке США. Причиной массовой сервисной кампании стал технический сбой на заводе, из-за которого на автомобилях отсутствует обязательная сертификационная этикетка с техническими спецификациями веса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

В ведомстве уточнили, что сервисная кампания касается автомобилей 2025 и 2026 модельных лет, сошедших с конвейера завода во Фремонте (Калифорния). Проблема возникла из-за нестабильной работы автоматизированной системы сканирования, которая должна была проверять наличие стикеров на водительской двери. Поскольку дефект чисто физический, а не программный, Tesla не сможет исправить его с помощью дистанционного обновления — владельцам придется лично посетить сервисные центры для бесплатной установки наклейки.

В чем опасность для водителей

Несмотря на то, что регулятор не зафиксировал ни одного случая столкновений, аварий, травм или смертей из-за этой проблемы, отсутствие маркировки считается серьезным нарушением федеральных стандартов безопасности США.

Официальные риски и пути решения проблемы выглядят следующим образом:

  • Угроза перегрузки: государственный регулятор отмечает, что без четкого указания максимальных весовых параметров на кузове водители могут ненамеренно перегрузить кроссовер. Это в свою очередь существенно повышает риск возникновения ДТП, поскольку ухудшает маневровость и увеличивает тормозной путь.
  • Масштаб дефекта: по оценкам инженеров Tesla, реальное отсутствие этикеток подтвердится примерно в 45% всего объема отозванной партии авто. На производственной линии уже исправлена работа оборудования и добавлен дополнительный контроль со стороны персонала.

Компания начнет официально рассылать письма-сообщения водителям, чьи автомобили подверглись риску, с середины июля, чтобы пригласить их на бесплатный обзор.

Напомним, Tesla сняла с производства свои знаменитые флагманские электромобили Model S и Model X. Последние экземпляры этих легендарных моделей, 14 лет олицетворявших премиальный сегмент бренда, сошли с конвейера в Калифорнии 10 мая 2026 года. Корпорация Илона Маска приняла это стратегическое решение, чтобы полностью освободить ресурсы и мощности для массовой разработки человекоподобных роботов Optimus и ускоренного усовершенствования систем автономного вождения и беспилотных роботакси.

Максим Кольц