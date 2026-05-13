Tesla прощается с легендами: Model S и Model X снимают с производства ради роботов

Компания Tesla официально завершила производство седана Model S и кроссовера Model X, которые в течение 14 лет являлись символом перехода мира к электрокарам. Последние автомобили сошли с конвейера на заводе во Фремонте, штат Калифорния, 10 мая 2026 года. Прекращение сборки этих моделей связано с намерением компании сосредоточиться на разработке гуманоидных роботов Optimus и совершенствовании технологий автономного вождения.

В обращении к клиентам представители компании отметили: "Model S и Model X ознаменовали начало перехода мира на электрический транспорт... Эти транспортные средства также позволили Tesla разработать технологию, которая двигала бы наш мир к автономности. По мере того, как мы прокладываем путь к этому автономному будущему, производство Model S и Model X прекращается".

Tesla переходит в активную фазу проекта Optimus. Целью инициативы является создание автономного гуманоидного робота, предназначенного для выполнения опасных или повторяющихся задач. Решение об остановке линий сборки также обусловлено постепенным снижением объемов продаж этих премиальных моделей за последние годы.

История производства Model S началась в 2012 году, хотя разработка продолжалась с 2007 года. Кроссовер Model X был представлен в 2015 году. Он имеет общую платформу и 30% общих деталей с седаном. Последние экземпляры обеих моделей были выпущены ограниченной серией на базе топовой комплектации Plaid.

Несмотря на закрытие этих линий, Tesla продолжает выпуск Model 3, Model Y, Cybertruck и работает над новым поколением Roadster.

Напомним, 6 мая Tesla объявил об отзыве 218 868 транспортных средств в США. Причиной послужила техническая неисправность камер заднего вида, создающая дополнительные риски для водителей во время движения задним ходом.