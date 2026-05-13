Tesla прощається з легендами: Model S та Model X знімають із виробництва заради роботів

Компанія Tesla офіційно завершила виробництво седана Model S та кросовера Model X, які протягом 14 років були символом переходу світу до електрокарів. Останні автівки зійшли з конвеєра на заводі у Фремонті, штат Каліфорнія, 10 травня 2026 року. Припинення складання цих моделей пов’язане з наміром компанії зосередитися на розробці гуманоїдних роботів Optimus та вдосконаленні технологій автономного водіння.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Deutsche Presse-Agentur (DPA).

У зверненні до клієнтів представники компанії зазначили: "Model S та Model X ознаменували початок переходу світу на електричний транспорт... Ці транспортні засоби також дозволили Tesla розробити технологію, яка б рухала наш світ до автономності. У міру того, як ми прокладаємо шлях до цього автономного майбутнього, виробництво Model S та Model X припиняється".

Tesla переходить до активної фази проєкту Optimus. Метою ініціативи є створення автономного гуманоїдного робота, призначеного для виконання небезпечних або повторюваних завдань. Рішення про зупинку ліній складання також обумовлене поступовим зниженням обсягів продажу цих преміальних моделей протягом останніх років.

Історія виробництва Model S розпочалася у 2012 році, хоча розробка тривала з 2007 року. Кросовер Model X був представлений у 2015 році. Він має спільну платформу та 30% спільних деталей із седаном. Останні екземпляри обох моделей були випущені обмеженою серією на базі топової комплектації Plaid.

Попри закриття цих ліній, Tesla продовжує випуск Model 3, Model Y, Cybertruck та працює над новим поколінням Roadster.

Нагадаємо, 6 травня Tesla оголосив про відкликання 218 868 транспортних засобів у США. Причиною стала технічна несправність камер заднього виду, яка створює додаткові ризики для водіїв під час руху заднім ходом.