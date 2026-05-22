Через відсутність однієї наклейки: Tesla відкликає понад 14,5 тисяч кросоверів Model Y

Американський виробник електромобілів Tesla оголосив про вимушене відкликання 14 575 кросоверів Model Y на ринку США. Причиною масової сервісної кампанії став технічний збій на заводі, через який на автівках відсутня обов'язкова сертифікаційна етикетка з технічними специфікаціями ваги.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

У відомстві уточнили, що сервісна кампанія стосується автомобілів 2025 та 2026 модельних років, які зійшли з конвеєра заводу у Фремонті (Каліфорнія). Проблема виникла через нестабільну роботу автоматизованої системи сканування, яка мала перевіряти наявність стікерів на дверях водія. Оскільки дефект є суто фізичним, а не програмним, Tesla не зможе виправити його за допомогою дистанційного оновлення — власникам доведеться особисто відвідати сервісні центри для безкоштовного встановлення наклейки.

У чому полягає небезпека для водіїв

Попри те, що наразі регулятор не зафіксував жодного випадку зіткнень, аварій, травм чи смертей через цю проблему, відсутність маркування вважається серйозним порушенням федеральних стандартів безпеки США.

Офіційні ризики та шляхи розв'язання проблеми виглядають так:

Загроза перевантаження: державний регулятор наголошує, що без чіткого зазначення максимальних вагових параметрів на кузові водії можуть ненавмисно перевантажити кросовер. Це, своєю чергою, суттєво підвищує ризик виникнення ДТП, оскільки погіршує маневровість і збільшує гальмівний шлях.

Масштаб дефекту: за оцінками інженерів Tesla, реальна відсутність етикеток підтвердиться приблизно у 45% від усього обсягу відкликаної партії авто. На виробничій лінії вже виправлено роботу обладнання та додано додатковий контроль з боку персоналу.

Компанія почне офіційно розсилати листи-повідомлення водіям, чиї автівки потрапили під ризик, із середини липня, щоб запросити їх на безкоштовний огляд.

Нагадаємо, Tesla зняла з виробництва свої знамениті флагманські електромобілі Model S та Model X. Останні екземпляри цих легендарних моделей, які протягом 14 років уособлювали преміальний сегмент бренду, зійшли з конвеєра в Каліфорнії 10 травня 2026 року. Корпорація Ілона Маска прийняла це стратегічне рішення, щоб повністю звільнити ресурси й потужності для масової розробки людиноподібних роботів Optimus і прискореного вдосконалення систем автономного водіння і безпілотних роботаксі.