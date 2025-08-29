Конец "de minimis": пошлины Трампа на дешевые посылки со всего мира в США вступили в силу

29 августа завершилось действие освобождения от уплаты пошлины в США для посылок стоимостью менее $800, известное как правило "de minimis". Это приведет к увеличению затрат и нарушению моделей цепей поставок для компаний электронной коммерции, малого бизнеса, использующего онлайн-площадки, и потребителей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Сегодня после полуночи таможенное и пограничное управление США (CBP) начало взимать обычные ставки пошлины по всем импортированным посылкам со всего мира, независимо от их стоимости, страны происхождения или способа транспортировки. CBP предложило фиксированную ставку пошлины в размере от 80 до 200 долларов США за посылку, отправляемую из иностранных почтовых агентств.

Президент США в конце июля приказал прекратить беспошлинный импорт посылок со всего мира. Так называемое правило "de minimis", действовавшее с 1938 года, ранее придавало беспошлинный статус импортным товарам с низкой стоимостью. Дональд Трамп обосновал отличие, среди прочего, тем, что в таких беспошлинных посылках в Соединенные Штаты в больших количествах ввозились опасные наркотики.

"Отмена президентом Трампом опасной лазейки de minimis спасет тысячи американских жизней, ограничив поток наркотиков и других опасных запрещенных предметов, а также добавит в нашу казну до 10 миллиардов долларов ежегодных тарифных поступлений", – заявил торговый советник Белого дома Питер Наварро.

"Теперь это постоянное правило", - сказал чиновник, добавив, что любые попытки восстановить исключения для стран-торговых партнеров "были безрезультатными".

Национальная коалиция текстильных организаций назвала этот шаг "исторической победой" для американского производства, поскольку она закрыла лазейку, позволяющую иностранным фирмам избегать тарифов и импортировать дешевую одежду, иногда изготовленную с применением принудительного труда.

Аналитики розничной торговли утверждают, что прекращение действия "de minimis", вероятно, приведет к повышению цен на большинство товаров, продаваемых через компании электронной коммерции, ранее избегавшие уплаты пошлины благодаря освобождению от налогообложения.

Добавим, Европа временно приостанавливает отправку посылок в США, а Укрпочта продолжит доставлять, чтобы поддержать украинских экспортеров.

"Наша международная команда вместе с партнерами в режиме 24/7 за последние 7 дней смогла достичь соглашения, и украинские предприниматели продолжат свой бизнес на площадках США — Amazon, Etsy, eBay, Shopify", — заявил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.