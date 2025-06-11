Temu перестает работать в США из-за новых пошлин Трампа

Китайская платформа Temu переориентируется на европейский рынок из-за таможенной политики президента США Дональда Трампа, влияющей на маркетплейсы в Соединенных Штатах.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на CNBC.

По поручению Дональда Трампа США 2 апреля 2025 года ввели 10% пошлины на весь импорт и повысили тарифы для 57 стран, в том числе Китая. Уже 9 апреля администрация Белого дома объявила о резком повышении пошлин на китайские товары — до 125%.

Этот шаг нанес серьезный удар по китайскому экспорту, вызвав спад производства на предприятиях и массовые неоплачиваемые отпуска на фоне резкого снижения спроса на товары — от одежды до электроники.

Впоследствии Трамп несколько смягчил позицию, введя 90-дневную паузу для части пошлин и временно повысив тарифы на китайский импорт до 145%. 22 апреля он заявил о намерении снизить пошлины, подчеркнув, что ставка в 145% будет уменьшена, но "не до нуля".

CNBC отмечает, что в мае 2025 потребительские расходы на Temu в США сократились на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Расходы на другой китайский маркетплейс — Shein – за то же время уменьшились на 13%. В компаниях объяснили это тем, что часть американских покупателей стала чаще отдавать предпочтение универмагам и локальным магазинам.

Барьеры со стороны Евросоюза

На фоне усиления давления в США Temu начал активно развивать свое присутствие в Европе и Великобритании. Однако там компания сразу столкнулась с местными регуляторными ограничениями и барьерами.

В последние недели в Европейском Союзе подали жалобы как на Temu, так и на Shein, обвинив их в недобросовестных бизнес-практиках. Параллельно европейские регуляторы готовят введение фиксированного сбора в размере двух евро на мелкие пакеты, которые раньше доставлялись без пошлины — в частности, поступающие от указанных маркетплейсов.

По мнению экспертов, новые ограничения могут фактически подорвать позиции онлайн-платформ, повторив эффект американских мер, где из-за повышения пошлин и отмены льгот рынок существенно просел. Однако несмотря на риски, Temu и Shein не сворачивают активность и наоборот — увеличивают расходы на рекламу в Европе, делая ставку на британский и французский рынки.

Напомним, кто такой Колин Хуан, основавший Temu и заработавший $40 миллиардов на e-commerce платформах.